“Non sa nulla” Terremoto a Le Iene | Ilary lascia ma qualcosa non torna Il sospetto

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Sembrava che i giochi fossero fatti. E noi ci eravamo messi l’anima in pace.BlasiLe, è confermato. E anche Teo MammuccariLe. A prendere il loro posto – come aveva confermato Tv, Sorrisi e Canzoni – Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dopo settimane di ipotesi e di toto-nomi, sembravamo essere giunti alla verità. Prima ne erano state dette di tutti i colori. Era stato fatto il nome di Melissa Satta (che ha da poco detto addio a Tiki Taka), era stato fatto il nome di Diletta Leotta; per un periodo era stata data per certa Miriam Leone (che, per un periodo, aveva già condotto la trasmissione), era stato fatto anche il nome di Belen. Poi, però, è arrivata la conferma della Marcuzzi e ci siamo tutti tranquillizzati: il martedì sera vedremo la bella Alessia mentre la domenica ci sarà Nadia Toffa che, nel frattempo sta scalpitando perché non vede l’ora di ...