Nintendo Switch e Conan Exiles dominano le classifiche di vendita giapponesi

Hyper Light Drifter : l'ispirato action adventure è in arrivo su Nintendo Switch la prossima settimana : La superba avventura esplorativa dello sviluppatore Heart Machine, Hyper Light Drifter, sarà finalmente disponibile per Switch la prossima settimana, il 6 settembre.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Hyper Light Drifter è stato inizialmente pubblicato su PC nel 2016 e ha immediatamente impressionato, mescolando una meravigliosa esplorazione evocativa con l'azione del combattimento. Tutto si svolge in un mondo affascinante ed enigmatico, ...

Wasteland 2 : Director's Cut per Nintendo Switch ha una data di uscita : Nel corso del Nindies Showcase, è stato annunciato che Wasteland 2: Director's Cut arriverà su Nintendo Switch il 13 settembre.Diretto dal produttore originale di Fallout, Brian Fargo, Wasteland 2 è il sequel del gioco di ruolo post-apocalittico targato Interplay Productions originariamente pubblicato nel 1988. La versione Switch porterà il combattimento tattico tipico del gioco "on-the-go" con oltre 80 ore di contenuti.Come riporta ...

Nuovi giochi indie in arrivo per Nintendo Switch : Un nuovo video disponibile in rete mostra tutti i Nuovi giochi indie in arrivo sulla console ibrida della grande N, Nintendo Switch.Gli annunci principali del video, pubblicato da Nintendo of America, includono Into the Breach, disponibile da oggi, e The Messenger, in arrivo più avanti questa settimanaVediamo insieme il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli sugli altri giochi in arrivo:Read more…

de Blob 2 arriva oggi su Nintendo Switch : Come il suo predecessore de Blob, THQ Nordic ha rimasterizzato de Blob 2 per PC e per console. Da oggi, de Blob 2 è anche disponibile su Nintendo Switch. de Blob 2 disponibile da oggi anche su Switch Comrade Black è tornato assieme alla sua guerra del colore. Non ci sarà modo di fermare lui e la sua voglia di conquistare Prisma City. Solo de Blob può riaccendere la rivoluzione dei colori!de Blob 2 è un ...

La libreria di giochi di Nintendo Switch sta per superare quella dell'intero ciclo vitale di Nintendo 3DS : Nintendo ha dichiarato in passato l'obiettivo di avere almeno 20-30 release di giochi su Switch su base settimanale, il che sembra piuttosto estremo, ma la console ha già un ritmo di uscite senza precedenti. Come segnala Gamingbolt, un utente ResetEra, Atheerios, ha recentemente notato che, stando al sito Web di Nintendo, il numero totale di giochi nella libreria di Switch, 1.065 titoli, sta eclissando 3DS, 1.254 giochi. Un risultato notevole, ...

Aragami : Shadow Edition arriverà su Nintendo Switch in autunno : Aragami: Shadow Edition arriverà su Nintendo Switch in autunno secondo la casa editrice Merge. Lo sviluppatore Lince Works sta ancora una volta collaborando con il publisher per portare Aragami, la sua espansione e tutti i DLC su Nintendo Switch nel periodo autunnale. Anche se ancora non è stata comunicata una data di lancio precisa, sappiamo che una versione fisica sarà disponibile insieme alla versione digitale sull'eShop.Come riporta ...

Nintendo : annunciato il nuovo Super Smash Bros. Ultimate Edition Pro Controller per Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è un gioco molto atteso dagli appassionati della celebre serie Nintendo, per cui sembra quasi normale l'annuncio di un nuovo Controller, il quale sarà disponibile anche in edizione limitata, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere dalle prime immagini, il design del Controller dedicato a Super Smash Bros. Ultimate è molto pulito e minimalista, ed il logo del gioco risalta per contrasto sulla scocca del Pro ...

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch si mostra in un esplosivo trailer : Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer dedicato alla versione Nintendo Switch del picchiaduro 2D di Arc System Works, Dragon Ball FighterZ.Come segnala Dualshockers, il video mostra il gameplay 2D in stile anime, un sacco di filmati esplosivi, ma più di ogni altra cosa mette in evidenza le funzionalità aggiuntive ottimizzate per Switch. Questo include il multiplayer locale.Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch arriverà il 27 settembre ...

Diablo 3 : Nintendo era eccitata all'idea del port su Nintendo Switch : L'annuncio di Diablo 3 per Nintendo Switch è giunto dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, ma rappresenta comunque un lancio importante in quanto primo gioco Blizzard si una console Nintendo da quasi vent'anni, riporta Gamingbolt.Ebbene il progetto del porting di Diablo 3 per Switch è stato qualcosa che ha galvanizzato fin da subito Nintendo stessa, ecco le parole di Matthew Cederquist, associate producer di Blizzard: "Switch era già uscita ...

NPD : Nintendo Switch è stata la console più venduta a luglio negli USA : PS4 ha dominato le classifiche NPD ogni mese da febbraio di quest'anno ( tecnicamente è stato il NES Classic Mini ad essere in vetta alle classifiche il mese scorso, ma PS4 è stata la console current gen più venduta). Ebbene, ora ci sono cambiamenti, in quanto Nintendo Switch si è piazzato al primo posto, secondo il rapporto del gruppo NPD.Come segnala Gamingbolt, Switch è stata la console più venduta negli USA a luglio in termini di entrate e ...

L'uscita di Gone Home per Nintendo Switch è stata rinviata : La scorsa settimana, Annapurna Interactive ha sorpreso ed emozionato tantissimi fan quando ha annunciato che avrebbe realizzato un porting dell'acclamato Gone Home per Switch e che sarebbe arrivato il 23 agosto 2018, cioè oggi. Purtroppo, non sarà così, il titolo è stato rinviato al 6 settembre 2018.Come segnala Dualshockers, Annapurna Interactive ha fatto il rapido annuncio tramite l'account Twitter ufficiale. L'editore non ha rivelato il ...

Brawlhalla arriva su Xbox One e Nintendo Switch : Ubisoft ha annunciato che Brawlhalla, il suo gioco di combattimento free-to-play con più di 15 milioni di giocatori su PC e sistemi di intrattenimento PlayStation 4, sarà disponibile per Xbox One e Nintendo Switch dal 6 Novembre. Brawlhalla debutterà su Switch e Xbox One a Novembre Odino, Re degli Dei, ha creato un paradiso per guerrieri e lo ha chiamato Valhalla. Sotto il suo comando le Valchirie, bellissime dee della ...

The Walking Dead di Telltale arriva su Nintendo Switch il 28 agosto : La nota editrice e sviluppatrice di prodotti digitali di intrattenimento Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno annunciato per il 28 agosto il lancio di The Walking Dead: The Complete First Season su Nintendo Switch, con cui la prima stagione della serie più volte premiata come “Gioco dell’anno” arriverà sull’ultima console di casa ...