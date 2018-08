Night of the Wolf Su Rai 4 il film con Nick Damici ed Ethan Embry oggi | 29 agosto 2018

Grande successo per "The Night of Music" - la Notte Azzurra : Una Notte stellare, tra spettacoli, intrattenimento e iniziative a tema che hanno coinvolto ogni attività del paese e decorato ogni vetrina e ogni viuzza con i caratteristici colori azzurri. E come ...

Bloodstained : Ritual of the Night slitta al 2019 e non solo : Tramite un recente aggiornamento ai backer della campagna Kickstarter di Bloodstained: Ritual of Night, veniamo a conoscenza non solo del nuovo rinvio del gioco ma anche della cancellazione della versione VITA. Bloodstained: Ritual of the Night rinviato al 2019 Dal comunicato è possibile leggere: Sulla base dei feedback ricevuti dai backer che hanno provato la Demo, abbiamo deciso di rinviare l’uscita di Bloodstained ...

La musica incontra le arti La danza : Night Garden con la compagnia eVolution dance theater : Gli insegnanti della scuola pubblica possono acquistare i biglietti per gli spettacoli del Luglio musicale utilizzando i bonus del governo. Per tutte le info: https://cartadeldocente.istruzione.it/.

Il fan remake in Unreal Engine 4 di Star Wars : KNights of the Old Republic si mostra in un nuovo video : Poem Studios e lo YouTuber 'MrMattyPlays' hanno rivelato alcune nuove sequenze in-Engine tratte dal fan remake del primo Star Wars: KOTOR in Unreal Engine 4, Star Wars: Knights of the Old Republic Apeiron. Apeiron è descritto come una revisione e una ristrutturazione del gioco originale con contenuti aggiuntivi, nuovi mondi, nuove missioni e molto altro.Come segnala DSOGaming, Apeiron è mosso da Unreal Engine 4 e una volta rilasciato sarà ...

Audio e testo di Just my type dei The Vamps - il nuovo singolo da Night & Day (Day Edition) : Just my type dei The Vamps è il nuovo singolo del gruppo inglese. I The Vamps sono Brad Simpson (voce e chitarra), James McVey (chitarra), Connor Ball (basso) e Tristan Evans (batteria) e torneranno in radio anche in Italia venerdì 27 luglio con il nuovo singolo estratto dal'album rilasciato poche settimane fa. Just my type dei The Vamps è il nuovo brano a guadagnare la rotazione radiofonica dal nuovo album Night & Day (Day Edition). Sarà ...

The Sixth Sense - Il Sesto Senso/ Su Rete 4 in onda il film di M. Night Shyamalan (oggi - 28 giugno 2018) : Il Sesto Senso, The Sixth Sense, Rete 4: in seconda serata va in onda il film diretto da M.Night Shyamalan. Nel cast troviamo Bruce Willis e Haley Joel Osment. (oggi, 28 giugno 2018)(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:11:00 GMT)

La demo E3 di Bloodstained : Ritual of the Night è disponibile per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter : Il publisher 505 Games e lo sviluppatore indipendente ArtPlay hanno annunciato, oggi, l'uscita di una nuova demo di Bloodstained: Ritual of the Night disponibile esclusivamente per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter finanziandolo per un importo pari o superiore a $60.Questa demo, disponibile in digital download su Steam per PC, darà ai fan la possibilità di testare alcuni contenuti e caratteristiche del gioco e di avere un ...

The Last Night : il gioco in pixel art con stile cyberpunk assente all'E3 2018 ma è ancora in sviluppo : Se torniamo per qualche momento con la mente alla conferenza E3 2017 di Microsoft, potreste ricordare un gioco chiamato The Last Night, un interessante titolo in pixel art con un'atmosfera che ricorda da vicino Blade Runner.Alcuni si aspettavano di vedere il titolo anche quest'anno, purtroppo, però, non è stato mostrato nulla alla conferenza Microsoft, nemmeno nella parte dedicata ai giochi indie. Ma niente paura, poiché il gioco, nonostante ...