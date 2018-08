Nibali preoccupato | Soffro come un cane | non so se tornerò più al 100%

Vuelta Espana - la sofferenza di Nibali : ‘Preoccupato per il futuro’ : Il timido entusiasmo della vigilia si sta trasformando in preoccupazione sempre più intensa. Vincenzo Nibali sta pedalando con grande difficolta' [VIDEO]e sofferenza alla Vuelta Espana , forse anche oltre le previsioni che lo volevano non in buone condizioni di forma, ma senza più particolari dolori. Invece nei momenti di sforzo più intenso e prolungato la schiena continua a dare fastidio al campione siciliano che sta provando a tenere duro per ...

Vuelta Espana - la sofferenza di Nibali : ‘Preoccupato per il futuro’ : Il timido entusiasmo della vigilia si sta trasformando in preoccupazione sempre più intensa. Vincenzo Nibali sta pedalando con grande difficoltà e sofferenza alla Vuelta Espana, forse anche oltre le previsioni che lo volevano non in buone condizioni di forma, ma senza più particolari dolori. Invece nei momenti di sforzo più intenso e prolungato la schiena continua a dare fastidio al campione siciliano che sta provando a tenere duro per non far ...