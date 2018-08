New York | perdite consistenti per Borgwarner

New York : scatto rialzista per Transocean : Vigoroso rialzo per Transocean , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,18%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 ...

New York : nella bufera Mallinckrodt : In forte ribasso Mallinckrodt , che mostra un disastroso -2,13%. La tendenza ad una settimana di Mallinckrodt è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Vola a New York Hp Inc : Grande giornata per Hp Inc , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,85%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Hp Inc mantiene forza relativa positiva ...

A New York corre Garmin : Ottima performance per Garmin , che scambia in rialzo del 2,67%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Garmin rispetto all'indice, ...

Vola a New York Red Hat : Grande giornata per Red Hat , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,90%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Red Hat evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

New York : rosso per Nordstrom : Sottotono il retailer del lusso statunitense , che passa di mano con un calo dell'1,98%. Lo scenario su base settimanale di Nordstrom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

A New York fa troppo caldo per giocare a tennis? : I volti rossi, gli occhi stralunati e i capelli appiccicati alla fronte. Se a Wimbledon il problema erano stati gli insetti, a Flushing Meadows è il caldo a condizionare risultati e partite. Nel primo turno degli Us Open, l’ultimo slam della stagione, stanno fioccando i ritiri. Il motivo? Il caldo e la disidratazione. Con temperature che a New York sono arrivate a sfiorare i 38 gradi e con livelli di umidità sopra il 50%. Non ...

US Open 2018 : Nadal vs Federer in finale? I re non si sono mai sfidati a New York : Per i bookmakers Novak Djokovic è il favorito degli US Open 2018. Di fatto, il vincitore dell'ultimo Wimbledon è testa di serie nr. 6 a New York e, dunque, potrebbe essere protagonista di un quarto piutosto severo [VIDEO] visto che si trova dalla stessa parte del tabellone di Roger Federer. In ogni caso gli appassionati di Tennis, coloro che vivono da anni insieme ai diretti interessati la rivalita' più lunga della storia di questo sport, hanno ...

New York : Louis CK ritorna sul palco del Comedy Cellar dopo le accuse di molestie sessuali : Era circa un anno fa quando le dichiarazioni di Rose McGowan e Asia Argento riguardo le violenze subite dal regista e produttore Harvey Weinstein ruppero il silenzio intorno ai casi di molestie nel mondo dello spettacolo esortando centinaia di donne a farsi avanti e denunciare i propri aggressori, molto, troppo spesso, protetti dal loro ruolo e dal loro potere. Dall'Italia alle Americhe, il movimento MeToo [VIDEO] ha raccolto velocemente ...

Meryl Streep vende il suo attico di New York per 24 - 6 milioni di dollari : Meryl Streep ha deciso di vendere il suo attico con vista sul fiume Hudson, a Tribeca, nel centro di New York. È situato dentro il River Lofts con rifiniture lussuose e molte comodita'. Ha anche un garage, un centro fitness e un portiere. L’attrice e il marito Don Gummer lo hanno comprato nel 2006 per 10,13 milioni di dollari ma il prezzo oggi è salito fino ad arrivare a circa 24,6 milioni di dollari. Nell'attesa di un compratore, Meryl Streep è ...

Al Rockefeller Center di New York riapre il negozio di giocattoli Fao Schwarz : Lo slogan che FAO Schwarz ha scelto per la sua rinascita è «Return to Wonder», tornare a meravigliarsi. E proprio questo conta di fare il nuovo negozio che aprirà al Rockefeller Center di Manhattan a novembre: stupire, più che vendere. Rinnovare un mito e offrire ai clienti un’esperienza magica, a cui poi magari seguiranno le ordinazioni online....

Us Open 2018/ Diretta Giorgi V. Williams - Seppi Shapovalov streaming video e tv : focus sul Federer di New York : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: si apre il secondo turno nel torneo dello Slam a New York. Quattro italiani in campo mercoledì: Camila Giorgi si trova di fronte Venus Williams(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Usa - l’allarme del New York Times : “La Cina non condivide i campioni di un virus potenzialmente pandemico” : La Cina non sta fornendo agli Stati Uniti campioni del virus aviario H7N9, ritenuto dagli esperti un possibile candidato per la prossima pandemia di influenza. Lo denuncia il ‘New York Times’, secondo cui “più di un anno dopo una devastante ondata di infezioni legate all’agente microbico in Asia”, con “766 casi riportati quasi tutti in Cina” e “una mortalità del 40%”, negli Usa “i ...

Us Open - Travaglia ammaina le vele a New York : l’azzurro si ritira al primo turno : Stefano Travaglia si ‘autoelimina’ al primo turno degli Us Open, il tennista italiano costretto al ritiro al quarto set contro Hubert Hurkacz Finisce subito per Stefano Travaglia la sua esperienza agli Us Open 2018. Al grande slam sul cemento, il tennista italiano si ritira durante il quarto set contro Hubert Hurkacz e si taglia fuori ‘da solo’ dalla lotta per il secondo turno. L’azzurro, numero 141 al mondo, ...