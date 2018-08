Nel Siracusano 44 migranti afghani arrivano su una barca a vela | fermati due presunti

Caporalato e lavoro nero Nel Siracusano - cinque attività sospese : Continuano senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri per contrastare e prevenire ogni forma di lavoro nero, di Caporalato e violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per far ...

Stupro Nel Siracusano - preso un 24enne : 20.03 Un giovane 24enne è stato arrestato a Francofonte (Siracusa), con l'accusa di aver violentato una 38enne. La violenza è stata denunciata dalla vittima. Il ragazzo, di nazionalità romena, è entrato in casa della donna con il pretesto di visionare alcuni mobili, messi in vendita dalla stessa. L'avrebbe quindi aggredita e violentata. E' il secondo caso di violenza sessuale verificatosi a Francofonte negli ultimi giorni.

Migranti - 61 pakistani arrivati in barca a vela Nel Siracusano : La guardia costiera ha intercettato una barca a vela con a bordo 61 Migranti, tutti uomini, vicino alle coste di Portopalo di Capo Passero , Siracusa, . Si tratta di pakistani, che alle autorità hanno ...

Migranti - 44 Nel Siracusano a bordo di barca a vela dalla Turchia : Quarantaquattro Migranti , uomini, donne e bambini, sono stati bloccati in strada nel Siracusano dagli uomini del gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina sulla strada Noto-Pachino ...

Mafia - scatta l'operazione Araba Fenice : manette Nel Siracusano per droga ed estorsioni : droga ed estorsioni: la Polizia di Stato di Siracusa ha eseguito una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip di Catania, a carico di soggetti ritenuti responsabili a vario ...

Incendi in Sicilia : elicottero della Marina Militare interviene Nel Siracusano : Ieri pomeriggio un elicottero AB 212 è decollato dalla base della Marina Militare di Catania (Maristaeli Catania) per fornire supporto alle operazioni anti Incendio in località Roccadia nel comune di Carlentini (Siracusa). L’intervento sull’Incendio è avvenuto in seguito alla richiesta pervenuta dal Centro Operativo del Corpo Forestale di Siracusa, attraverso l’impiego di un recipiente da 500 litri agganciato sotto la pancia dell’elicottero, ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - flash mob anti plastica Nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - flash mob anti plastica Nel Siracusano (2) : (AdnKronos) – “L’usa e getta viene usato per pochissimo tempo ma ha un elevatissimo costo per l’ambiente, una sproporzione difficilmente percepibile nella vita di tutti i giorni – spiega Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde – Ecco perché è necessario accrescere la consapevolezza dei consumatori, i quali attraverso le proprie scelte di acquisto e il proprio lo stile di vita possono contribuire in maniera ...

