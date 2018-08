Neil Armstrong? Un padre tormentato e sognatore

Ryan Gosling e il First Man di Chazelle : «Il mio Neil Armstrong - eroe forte ma silenzioso : per lui ho imparato a volare» : Si tratta di una qualità molto speciale e lui la mette in tutto il suo lavoro di regista.» «Siamo cresciuti in un mondo in cui lo spazio era qualcosa di già successo e sorpassato, ma più imparavo ...

Chazelle spoglia di retorica Neil Armstrong e la "folle Odissea" sulla luna : Rituale, glamour, retorica no. Per amore del rito, la 75a Mostra di Venezia riserva per la seconda volta dopo "La La Land" nel 2016 il suo "via" a Damien Chazelle, il più dotato filmmaker Usa della generazione trentenne. Per la gioia del glamour, trascina finalmente al Lido il golden boy più richiesto di Hollywood, Ryan Gosling. Poteva essere orribilmente retorico aprire con il biopic di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere ...

Spazio - “First Man” : Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong - “gli astronauti persone molto speciali” : Ryan Gosling ha raccontato il suo lavoro di preparazione per interpretare Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, in occasione della conferenza stampa per presentare “First Man“, film in concorso nella sezione Venezia 75 della 75ª Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. “Mentre mi preparavo per il ruolo mi sono detto che era molto importante imparare a volare quindi ho dovuto capire l’abc del volo. ...

Spazio : all’asta la collezione di Neil Armstrong - il primo uomo sulla luna : Gli ammiratori di Neil Armstrong e dell’esplorazione spaziale hanno la possibilità di avere oggetti e ricordi che sono appartenuti all’uomo diventato eroe mondiale per essere stato il primo umano a camminare sulla luna. La collezione personale di Armstrong, morto in Ohio nel 2012, sarà offerta alla vendita in una serie di aste gestite da Heritage Auctions, con base a Dallas, a partire dall’1-2 novembre e continuando a maggio e novembre 2019. La ...