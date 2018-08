Nazionale | sabato i convocati azzurri per Polonia e Portogallo

Nazionale - Nations League : sabato le convocazioni di Mancini : Torna la finestra dedicata alla Nazionale, impegnata nella nuova Nations League che la vedrà affrontare la Polonia – venerdì 7 settembre al “Dall’Ara” – e il Portogallo campione europeo in carica – lunedì 10 settembre a Lisbona. sabato pomeriggio, il commissario tecnico Mancini diramerà le convocazioni in vista del raduno di domenica 2 settembre. La nuova competizione targata Uefa è composta da quattro ...

Tragedia di Genova e lutto Nazionale - Ceriale annulla le manifestazioni di sabato : 'Dopo aver deciso di annullare tutti gli eventi in programma fino a questa sera, giovedì 16 agosto, con la festa di San Rocco , prevista solo cerimonia religiosa, e i fuochi d'artificio, in relazione ...

Crollo Genova - funerali in diretta tv e lutto Nazionale sabato 18 agosto : funerali di Stato per le vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova: la cerimonia è fissata per sabato 18 agosto alle 11.00 nel Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. A celebrarli il cardinale Bagnasco alla presenza delle maggiori cariche istituzionali. Già annunciata la presenza del Premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Di Maio e Salvini e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha confermato la sua ...

