Nazionale | no De Rossi | sì Gagliardini E Mancini conferma Balo

Basket - i convocati di Sacchetti per le prossime gare della Nazionale italiana : I convocati di Sacchetti per le prossime gare della Nazionale italiana sono stati diramati oggi e comunicati dal sito ufficiale della Fip Un comunicato sul sito della Fip, annuncia i convocati di coach Sacchetti per le prossime gare della Nazionale azzurra. “L’attesa è finita. Sabato prossimo, 25 agosto, la Nazionale si radunerà in Trentino, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale cinese del ...

Marta Rossini con la Nazionale di basket U17 per il Campionato del Mondo : Continua l'avventura Azzurra di Marta Rossini , confermata da coach Riccardi tra le 12 atlete che Giovedì 19 Luglio partiranno alla volta di Minsk , Bielorussia, per affrontare il Campionato del Mondo ...

Basket - la Nazionale Sperimentale torna sul parquet : primo raduno a Treviso il prossimo 23 luglio : La Nazionale Sperimentale, voluta dal Commissario Tecnico Meo Sacchetti, comincerà il 23 luglio il raduno a Treviso Dopo tre anni dall’ultima uscita, torna la Nazionale Sperimentale. La tournée in Cina nel 2015 aveva chiuso una stagione di crescita per tanti giovani giocatori di interesse Nazionale che avevano preso confidenza con l’Azzurro e rafforzato il proprio percorso formativo. Con le stesse finalità la Nazionale ...

Atletica - Alessia Trost impegnata ad Avila in un meeting interNazionale : presenti anche Rossit e Fassinotti : Nel meeting internazionale di Avila ci saranno quattro specialità: alto, asta, lungo e triplo. Sedici i saltatori azzurri in gara Salti azzurri ad Avila per un incontro internazionale tutto dedicato alle quattro specialità: alto, asta, lungo e triplo. Martedì 10 luglio l’Italia Team affronta i padroni di casa della Spagna e il Portogallo, oltre a una selezione di atleti cubani presenti a livello individuale. In programma 8 gare, 4 maschili ...

Italia - De Rossi dice sì a Mancini : a settembre tornerà in Nazionale : Il suo è stato solo un arrivederci dettato dalla tanta amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale arrivata dopo lo spareggio perso con la Svezia: l'avventura in azzurro di Daniele De Rossi non ...

Nazionale - torna De Rossi : obiettivo l'Europeo 2020 : Il suo è stato solo un arrivederci dettato dalla tanta amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale arrivata dopo lo spareggio perso con la Svezia: l'avventura in azzurro di Daniele De Rossi non ...

Italia - De Rossi torna in Nazionale : Stando al quotidiano romano, l'idea di De Rossi sarebbe quella di rimanere nel gruppo della Nazionale per puntare agli Europei del 2020, diventando quindi ufficialmente l'ultimo campione del mondo ...