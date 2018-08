Nations League | il pallone ufficiale

Nations League - Cristiano Ronaldo rinuncia al Portogallo per la Juventus : Priorità alla Juventus. Cristiano Ronaldo ha le idee chiare in testa, ha focalizzato l'obiettivo e individuato il modo migliore per centrarlo: concentrare tutte le proprie energie sul suo nuovo club. ...

Nazionale - Nations League : sabato le convocazioni di Mancini : Torna la finestra dedicata alla Nazionale, impegnata nella nuova Nations League che la vedrà affrontare la Polonia – venerdì 7 settembre al “Dall’Ara” – e il Portogallo campione europeo in carica – lunedì 10 settembre a Lisbona. sabato pomeriggio, il commissario tecnico Mancini diramerà le convocazioni in vista del raduno di domenica 2 settembre. La nuova competizione targata Uefa è composta da quattro ...

Convocati Italia - le possibili scelte di Mancini per la Nations League : Convocati Italia, Roberto Mancini alle prese con scelte importanti in vista delle due gare di Nations League contro Polonia e Portogallo Pronti, partenza, via! L’esperienza di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale Italiana, avrà inizio ufficialmente con le gare della Nations League. I primi due incontri vedranno l’Italia opposta a Polonia e Portogallo, contro Lewandowski e CR7 non certo compiti semplici per gli ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

La Nations League su Mediaset : ecco le prime gare che saranno trasmesse : La Uefa Nations League è pronta a partire, anche in tv: Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere 12 gare. L'articolo La Nations League su Mediaset: ecco le prime gare che saranno trasmesse è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Nations League 2019 : tutte le partite dell’Italia. Calendario - date - programma e orari : Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, l‘Italia ricomincerà la propria avventura internazionale dalla Nations League 2019. Gli azzurri sono capitati nel gruppo 2 della Serie A contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Si tratta di un girone ostico in cui la nostra Nazionale dovrà tornare giocare ad alti livelli se vorrà farsi strada dopo aver fallito l’accesso alla rassegna iridata. L’urna di Losanna non è stata né ...

Nations League : Mediaset aumenta il numero di partite (da 6 a 10) - in diretta su Canale 5 e Italia 1 : Nations League A settembre prenderà il via un nuovo torneo di calcio, con cadenza biennale, riservato alle Nazionali europee: si tratta della Uefa Nations League, competizione nata per sostituire quasi del tutto le amichevoli, che metterà anche in palio quattro posti per la fase finale dei prossimi Europei 2020. Rai e Mediaset saranno protagoniste della ‘partita’: sulla tv di Stato i match dell’Italia, sulla tv del Biscione i ...

Su Canale 5 il nuovo Pressing e la UEFA Nations League : Più sport sulle reti Mediaset. Da domenica 2 settembre debutta in seconda serata su Canale 5 il nuovo “Pressing”, il programma

Il calcio su Mediaset : torna 'Pressing'! E c'è la Uefa Nations League - esclusa l'Italia : Da lunedì 6 agosto raddoppia il Tg 'Sport Mediaset': ogni giorno, dal lunedì al sabato su Italia 1, oltre al consueto appuntamento delle ore 13.00 debutta la nuova edizione delle 19.00 del quotidiano ...