Napoli | Ussi condanna risse social

Furia Napoli su de Magistris : «In curva con i tifosi più discussi» : «Il sindaco degli innumerevoli disastri amministrativi polemizza con il Calcio Napoli e strizza l'occhio a frange opache e discusse della tifoseria»: dopo che per giorni Luigi de...

Video/ Napoli Borussia Dortmund (3-1) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video Napoli Borussia Dortmund (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, quale amichevole giocata a San Gallo. Azzurri avanti con Milik, Maksimovic e Callejon. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Napoli-Borussia Dormtund : 3-1 per gli azzurri : Il Napoli di Ancelotti è stato spesso protagonista all'interno dei notiziari sportivi, non solo per il mercato ma anche per capire le prime indicazioni tattiche e su come gli azzurri giocheranno questa stagione. Il test amichevole con il Carpi, vinto in scioltezza aveva permesso al tecnico di sperimentare parecchio sia con gli uomini a disposizione sia per i vari dettami tattici impartiti durante i 90 minuti ottenendo dei buoni risultati. Un ...

Diretta Borussia-Napoli di stasera : visibile in tv e online sui canali a pagamento : Per il Napoli è tempo di un nuovo match amichevole in attesa dell'inizio del campionato ufficiale di Serie A 2018-2019. Questa sera, infatti, la squadra allenata da mister Ancellotti sara' impegnata in questa nuova attesissima sfida contro il Borussia Dortmund. Un match molto atteso dai tifosi, il quale servira' anche a capire al nuovo mister gli schemi da portare in campo in vista della prossima stagione, dato che anche quest'anno i partenopei ...

Napoli-Borussia Dortmund - i tweet di Anna Trieste : ...di Callejon quando ha visto quella del Napoli senza il nome di suo figlio e quello invece di Ounas dove la mettiamo? Eh? EH Ogni volta che Rog subisce un fallo da dietro da qualche parte nel mondo un ...

Diretta/ Napoli Borussia Dortmund (risultato finale 3-1) streaming video e tv : Ancelotti rialza la testa! : Diretta Napoli Borussia Dortmund streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a San Gallo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:41:00 GMT)

Napoli - riscatto contro il Borussia Dortmund. Sugli scudi Milik e Karnezis : Il polacco apre le danze con un gran mancino, mentre il portiere greco stavolta salva a più riprese il 3-1 finale con cui i partenopei battono i tedeschi

Riscatto Napoli - 3-1 al Borussia : gli azzurri ritrovano gol e sorriso : Se risposta doveva essere, risposta, almeno in parte, c?è stata. Con tante difficoltà, ma anche con tanta voglia, il Napoli sperimentale di Carlo Ancelotti, che rivoluziona la...

Napoli scatenato : 3-1 al Borussia Dortumund in amichevole : Il Napoli ha battuto 3-1 il Borussia Dortmund in un’amichevole giocata a San Gallo, in Svizzera. Gli azzurri sono andati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Milik al 7′ e Maksimovic al 28′. Nella ripresa il Dortmund ha accorciato le distanze con Philipp al 20′ ma al 46′ Calllejon ha segnato il terzo gol per gli azzurri. Il tour estivo del Napoli si concluderà sabato 11 agosto con il test contro il ...

Borussia Dortmund-Napoli 1-3 : Milik - Maksimovic e Callejon firmano il tris : TORINO - La reazione dopo il 5-0 incassato dal Liverpool non si è fatta attendere e il Napoli ha così battuto 3-1 il Borussia Dortmund in amichevole a San Gallo , in Svizzera . Gli azzurri di Carlo ...

Riscatto Napoli - 3-1 al Borussia : Ancelotti ritrova vittoria e sorriso : Se risposta doveva essere, risposta, almeno in parte, c?è stata. Con tante difficoltà, ma anche con tanta voglia, il Napoli sperimentale di Carlo Ancelotti, che rivoluziona la...

Orgoglio Napoli - 3-1 al Borussia : Ancelotti ritrova vittoria e sorriso : Un altro Napoli, completamente diverso da quello che ha preso 5 gol dal Liverpool. Una rivoluzione, quella di Ancelotti (sette cambi nella formazione iniziale), che porta a una vittoria di prestigio...

LIVE Borussia Dortmund-Napoli - cronaca e risultato in tempo reale : occasione per Callejon : Arkadiusz Milik Foto Getty Images © selezionata da SuperNews CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 82'- cambio per il Napoli: entra Fabian Ruiz al posto di Chiriches 80 - dieci minuti al termine, il ...

DIRETTA/ Napoli Borussia Dortmund (risultato finale 3-1) streaming video e tv : gli azzurri calano un bel tris : DIRETTA Napoli Borussia Dortmund streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a San Gallo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:11:00 GMT)