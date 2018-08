Napoli | il cuore d' oro di Ancelotti | ' In campo per i bambini autistici'

Esulta al gol della Roma - turista aggredito nel cuore di Napoli : Un turista Roma no è stato ferito con un bicchiere di vetro mentre si trovava, ieri sera, davanti a un locale del centro storico a Napoli . L'uomo ha raccontato che era seduto e stava...

Napoli - per Ancelotti pizza nel cuore della città : Carlo è già di casa : Un pasto conviviale andato in scena alla "Concettina ai tre santi", ennesimo segnale della sintonia tra il nuovo allenatore azzurro e il mondo napoletano . Dalla società alla tifoseria, la dolce ...

Napoli -Milan - da Ancelotti a Reina : quanti affari di cuore nel big match : già il Napoli di Carlo Ancelotti , allenatore di ritorno in Italia dopo nove anni e uscito vittorioso nel primo esame contro la Lazio. Un avvento votato alla continuità del lavoro di Maurizio Sarri ...

Figalli - il matematico con Napoli nel cuore : 'Con i numeri prevedo dove vanno le nuvole' : Dopo il liceo ha sempre girato il mondo? 'Sono entrato alla Scuola Normale di Pisa nel settembre 2002 e ho ottenuto la laurea triennale in matematica nel novembre 2004. Durante gli studi per la ...

Napoli - arrestato il boss del rione Sanità : la vendetta dopo il rifiuto dei consigli di cuore : Non avevano accettato l'interferenza del boss della Sanità in vicende di natura privata, legate a fatti sentimentali della propria famiglia. Non avevano accolto di buon grado la 'sentenza' sputata dal ...