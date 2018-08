ilmattino

: #Napoli, crollano le reti di contenimento dello stadio #Collana: «Intervenite subito, è pericoloso» - mattinodinapoli : #Napoli, crollano le reti di contenimento dello stadio #Collana: «Intervenite subito, è pericoloso» - GaspariniGianni : @CaminitiAlex la gente deve iniziare a capire che tutte le squadre (tranne roma, napoli e anche atalanta) vanno sop… - GiuseppeCresc16 : @DgPierluigi È da un’estate che sento “al Napoli è arrivato Ancelotti, ora crollano...” Ogni tanto penso di vivere in un universo parallelo -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Il, infatti, resta un punto di riferimento importante per, per lo sport partenopeo, e non solo. Le sue condizioni allarmanti espongono ad un serio pericolo ragazzi e passanti che ...