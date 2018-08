Nainggolan ed il like contro Monchi e Pallotta : anche l’ex si unisce alla bufera Roma : Strootman ha lasciato la Roma tra mille polemiche, i tifosi non sono d’accordo con le scelte della società, idem Nainggolan In casa Roma, dopo la cessione di Strootman, il tifo giallorosso si è rivoltato contro la proprietà e la dirigenza del club, rei d’aver venduto in un colpo solo tre big del calibro di Alisson, Nainggolan ed appunto Strootman. L’anima della squadra è stata azzoppata ed anche Nainggolan sembra pensarla ...

