Mrs Doubtfire diventerà un musical a Broadway

wired

: Figlio sa chi sono gli Aerosmith grazie a Mrs. Doubtfire e alle montagne russe di eurodisney. Ma sa chi sono, questo conta. - LaSte_finally : Figlio sa chi sono gli Aerosmith grazie a Mrs. Doubtfire e alle montagne russe di eurodisney. Ma sa chi sono, questo conta. - Robert1_89 : Ormai da quando vivo solo, altro che Domeniche rilassanti! Mi sale la Mrs Doubtfire galoppante e fu così che si la… - AntonelliniSara : Andrà tutto bene <3 — Guardando Mrs. Doubtfire -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Sono passati quattro anni dalla scomparsa del grande Robin Williams, recentemente ricordato dal documentario Hbo Nella mente di Robin Williams in onda anche su Sky, ma il ricordo dei suoi molteplici e indimenticabili ruoli rimane ancora vivo. Fra i tanti difficile ignorare Mrs, il film del 1993 in cui interpretava un padre divorziato che, per stare vicino ai figli, si camuffava da strampalata tata inglese dando vita a una serie di assurde peripezie. Ora quella pellicola avrà nuova vita sul palcoscenico. È stato annunciato infatti che presto il titolo sbarcherà ain unnuovo di zecca: il veterano Jerry Zacks, vincitore di quattro Tony (ovvero i massimi premi negli Stati Uniti per le performance teatrali), si occuperà della regia. Lo spettacolo sarà scritto da John O’Farrell e Karey Kirkpatrick mentre Karey e Wayne Kirkpatrick si occuperanno di comporre ...