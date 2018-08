Mr Robot | la quarta stagione sarà l' ultima | la conferma di Sam Esmail

blogo

: Brutte notizie per i fan: ecco quando uscirà la stagione finale. - spaziogames : Brutte notizie per i fan: ecco quando uscirà la stagione finale. - SARCASMASWEAPON : No vabbeh tutto l’hype del concerto-doccia è appena andato a farsi benedire. COM’È POSSIBILE CHE LA QUARTA STAGION… - villanellex : mi dispiace moltissimo che la quarta stagione di mr robot sarà l’ultima -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) UPDATE 29/08 Ladi Mr.l'. Laarriva dal creatore della serie Sam:"Quando all'inizio ho creato il mondo di Mr., ho pensato che sarebbe stata una serie di nicchia, con un piccolo seguito. Nel corso degli ultimi tre anni, è diventata molto di più e sono sempre onorato dall'apprezzamento per lo show e dal fantastico cast e troupe che lavorano senza sosta per portare alla luce la mia visione. Fin dal primo giorno, ho pensato ad una conclusione, e lavorando alla prossimadi Mr., ho deciso che la conclusione è arrivata. Tutte le persone del team creativo, incluse le incredibili persone di Usa Network e di Universal Cable Production, non voglio che ci salutiamo, ma ho troppo rispetto per il viaggio di Elliot per allungare la sua inevitabile fine. Quindi, lal'ultimo capitolo della storia di Mr. ...