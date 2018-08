Mr Robot 4 | sarà l’ultima stagione? USA Network dà lo stop

ilnotiziangolo

: la prossima sarà l’ultima stagione di mr. robot e se non riceverà finalmente i riconoscimenti che si mERITA I SWEAR IO SCLERO MALe - superwholovcked : la prossima sarà l’ultima stagione di mr. robot e se non riceverà finalmente i riconoscimenti che si mERITA I SWEAR IO SCLERO MALe - cinemaniaco_fb : Mr. Robot verso il finale: la quarta stagione sarà l'ultima! -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Mr4 potrebbe essere l’ultimain cui vedremo Elliot ed il resto dei protagonisti. La serie Tv prodotta da USAha confermato che la quartaconclusiva: non ciun futuro quindi dopo il 2019, data in cui andranno in onda gli ultimi episodi. Una notizia che forse non stupisce i fan, che temevano di ricevere conferma ai loro timori. Mr4 si avvia verso la conclusione, ma non è detta ancora l’ultima parola. Mr4 cancellata: qualela reazione dei fan? Anche se abbiamo scoperto grazie a Deadline che non ciun futuro oltre la quarta, lo show potrebbe trovare nuova vita grazie ad un altro. Non sarebbe la prima volta infatti che una serie Tv cancellata dalla rete madre trovi un altro spazio grazie ad un’emittente alternativa. Dalla messa in onda in tv fino allo streaming, le strade da percorrere sono ...