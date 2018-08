Mozambico | trovata morta Eleonora Contin | sub dispersa dopo immersione

Mozambico : trovata morta Eleonora Contin - sub italiana dispersa dopo immersione : Era scomparsa nel corso di un’immersione in Mozambico e la famiglia aveva avviato una raccolta fondi per ritrovarla, perché le ricerche erano molto costose. Ma oggi il corpo di Eleonora Contin, 34 anni, è stato trovato nella notte su una spiaggia a una quarantina di chilometri di distanza dal punto in cui era stata vista per l’ultima volta dal gruppo di sub che stavano facendo l’escursione con lei. Tra loro c’era anche il marito ...

