MotoGP | Yamaha | cantiere aperto ad Aragon

MotoGP Yamaha - Rossi sui test a Misano : «Abbiamo lavorato molto» : TORINO - Misano è stata una tappa fondamentale per le scuderie. Tra le varie prove, le indicazioni non sono affatto mancate. Tra i piloti che più hanno provato c'è da rimarcare Valentino Rossi. Il ...

MotoGP - prende forma il team Petronas Yamaha Sic : ROMA - A Silverstone non si è corso, ma durante il weekend inglese si è presentato alla stampa il neonato Petronas Yamaha Sepang International Circuit, la nuova scuderia satellite Yamaha, che vedrà i ...

MotoGP – Rosi e Laura fanno sorridere Valentino Rossi sotto la pioggia di Silverstone : le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Due bellezze mozzafiato al fianco di Valentino Rossi: le ombrelline Yamaha Rosi e Laura fanno sorridere il Dottore nella grigia domenica di Silverstone Una domenica piovosa, piovosissima a Silverstone: nonostante l’anticipo della gara di MotoGp, dalle 14.00 alle 12.30, i piloti della categoria regina non sono potuti ancora scendere in pista per disputare il Gp della Gran Bretagna. Si attendono ancora aggiornamenti, per capire se la ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : analisi qualifiche. Lorenzo e la Ducati volano su un asfalto infido. Disastro Yamaha : Una giornata infinita quella vissuta sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un sabato davvero tempestoso per l’arrivo di un nubifragio che si è abbattuto su parte della pista del Northamptonshire e che ha causato, nel corso delle prove libere 4, una serie di cadute da parte di alcuni piloti. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato ...

MotoGP – Disastro ai box Yamaha nelle qualifiche a Silverstone : la reazione di Valentino Rossi [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi dopo l’errore ai box Yamaha che non gli ha permesso di lottare per un buon risultato in qualifica a Silverstone qualifiche deludenti in casa Yamaha oggi a Silverstone: il team di Iwata si è mostrato a proprio agio sul circuito inglese, come previsto, disputando una prima giornata di prove positiva. Il q2 del Gp della Gran Bretagna però è stato amarissimo per la Yamaha: Vinales e Valentino Rossi non sono ...

MotoGP - Silverstone : “segnali” dalla Yamaha - il miglior tempo dopo le Fp3 è del Dovi : MotoGp, tempo di Fp3 sul circuito di Silverstone condizionato da buche ed avvallamenti sull’asfalto della pista MotoGp, il weekend in quel Silverstone prosegue. Stamane sono andate in scena le Fp3, con diversi spunti dati dai piloti scesi in pista oggi. In attesa di conoscere le condizioni meteo di domani, che potrebbero prevedere pioggia sul circuito, continuano i problemi con la pista ricca di avvallamenti che causano scossoni ...

MotoGP - presentato il Team Petronas Yamaha SIC : Morbidelli e Quartararo in sella! : Team Petronas Yamaha SIC, ufficiale l’approdo in MotoGP con Morbidelli e Quartararo che saranno i piloti dal 2019 MotoGP, presentato ieri ufficialmente il Team Petronas Yamaha SIC. Un nuovo Team entra dunque a far parte della MotoGP, con Morbidelli e Quartararo a guidare le due moto “novelle”. La scelta dei piloti dà un chiaro messaggio relativamente agli obiettivi del Team, si tratta di due giovani che hanno voglia di ...

MotoGP - Yamaha - Lin Jarvis : 'No al fratello Alex? Mai parlato con Marc Marquez' : A margine della conferenza con l'annuncio di Morbidelli e Quartararo nel Team Yamaha Sic Petronas, il Team Manager Yamaha Lin Jarvis ha fatto chiarezza ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Non ho mai ...

MotoGP Dovizioso : "Veloci - ma troppe buche". Rossi : "Yamaha ok - la pista no" : Dovizioso brilla sotto il cielo nuvoloso del venerdì di Silverstone, nonostante le severe critiche al tracciato: "La pista è peggio dell'anno scorso, le buche si sono solo spostate, ed è incredibile ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : analisi prove libere. Andrea Dovizioso detta il passo e sfida Marc Marquez. Ma la Yamaha c’è… : La prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna si è chiusa con il miglior tempo di Andrea Dovizioso, che è ripartito da dove aveva lasciato un anno fa. Qui, infatti, trionfò e rilanciò la sua candidatura verso il titolo, poi sfumata nel finale di stagione; qui, oggi, ha cominciato quello che si preannuncia come un altro fine settimana da protagonista. È un Dovi diverso quello tornato dalla pausa estiva, rigenerato. La prima parte di ...

MotoGP - Gp Silverstone : Dove fa la differenza la Honda rispetto alla Yamaha? L'analisi di Sanchini [Video] : Proprio confrontando il comportamento delle due moto, Mauro Sanchini nello Sky Sport Tech, spiega alcune interessanti differenze. Condividi su WhatsApp MotoGP - Gp Silverstone: Dove fa la differenza ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna in DIRETTA : prove libere 2. La Yamaha e Valentino Rossi per confermare i passi avanti : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna di MotoGP. Si riparte dalla sessione di questa mattina, chiusa a sorpresa in testa dalla Yamaha, con Maverick Viñales primo e Valentino Rossi. Una iniezione di fiducia per un team che deve risolvere difficoltà storiche. Silverstone potrebbe aiutare in questo senso, adattandosi particolarmente alla M1. Bene anche la Ducati, con Andrea Dovizioso vicinissimo ...

MotoGP - Libere1 Silverstone - doppietta Yamaha : c'è Vinales davanti a Rossi : Chissà, forse la strigliata di Rossi e le scuse dei vertici Yamaha hanno sortito qualche effetto. In attesa della controprova, la prima sessione di Libere della MotoGP a Silverstone, con pista tutta ...