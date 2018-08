Morto Campeggi - cartellonista Hollywood : Dopo aver studiato all'Istituto d'arte a Firenze, con Ottone Rosai e Ardengo Soffici, Campeggi si trasferì a Roma e qui ebbe i primi contatti con il mondo del cinema, fino a quando la Metro-Goldwyn-...

Morto Silvano Campeggi - il pittore che realizzò le più famose locandine di Hollywood : È Morto a Firenze Silvano Campeggi, l'uomo che disegnò (anzi, dipinse) le più prestigiose locandine dei film dell'epoca d'oro di Hollywood. Da "Casablanca" a "Colazione da Tiffany", passando per "Un americano a Parigi" e "West Side Story". Il pittore fiorentino aveva 95 anni, aveva grande fama negli Usa.Continua a leggere

Lutto nel cinema americano. Morto Silvano Nano Campeggi pittore e cartellonista : Il cinema USA è in Lutto per la morte di Silvano “Nano” Campeggi, pittore e cartellonista. L’artista di 95 anni

Nubifragio a Courmayeur : frana sfiora campeggio e travolge le auto : un Morto e turisti in fuga : Una frana ha causato l’esondazione del torrente di un vallone laterale, oggi pomeriggio in val Ferret, a Courmayeur, appena a monte di Planpincieux. La colata di fango e detriti ha coinvolto alcune auto e una persona è morta incastrata nelle lamiere del suo veicolo. A causa della corrente, il corpo non è ancora stato recuperato o identificato. ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un Morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Verona : trovato Morto 17enne olandese scomparso da campeggio sul Garda : Verona, 23 lug. (AdnKronos) - E' del diciassettenne olandese, scomparso venerdì scorso, il corpo senza vita trovato questa mattina in un fossato a lato della Gardesana, poco distante dal Parco Gardaland. Il ragazzo olandese, in vacanza in un campeggio a Pacengo sul Garda (Vr), era scomparso da vener

Verona : trovato Morto 17enne olandese scomparso da campeggio sul Garda : Verona, 23 lug. (AdnKronos) – E’ del diciassettenne olandese, scomparso venerdì scorso, il corpo senza vita trovato questa mattina in un fossato a lato della Gardesana, poco distante dal Parco Gardaland.Il ragazzo olandese, in vacanza in un campeggio a Pacengo sul Garda (Vr), era scomparso da venerdì sera, dopo una gita, e la madre aveva anche lanciato un appello su Facebook sperando che fosse ancora vivo. Secondo le prime ipotesi ...