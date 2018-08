Moggi a ruota libera | “Juve una caserma? Macchè | erano tutti all’Hollywood | gli dicevo

sportfair

: @LucianoMoggi a ruota libera: “Juve una caserma? Macchè, erano tutti all’Hollywood, gli dicevo, scopate ma…” - Sport_Fair : @LucianoMoggi a ruota libera: “Juve una caserma? Macchè, erano tutti all’Hollywood, gli dicevo, scopate ma…” -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Lucianoed i suoi racconti sull’Hollywood e sulle serate dei calciatori della Juventus ricche di pepe Lucianoha svelato alcuni particolari della sua militanza bianconera, parlando al Corriere dello sport. L’ex dirigente, ha raccontato il suo metodo per farsi rispettare all’interno dello spogliatoio juventino, senza mai battere i pugni in maniera ‘chiassosa’, ma trattando i calciatori in maniera singolare: “I giocatori mi temevano e mi rispettavano anche a mille chilometri. Si sarebbero buttati dalla finestra per me.miei dipendenti ma li trattavo come amici, fino a che non mi davano motivo di cambiare. Ibra è il contrario di quello che dicono. Se ti rispetta, ti dà tutto, ti aiuta anche nello spogliatoio. Davids a Milano era considerato un demonio, con noi è stato perfetto. Come si gestiscono i talenti? Come un padre di ...