Minniti | ' Salvini leninista | Di Maio ha fatto solo politica | Governo è nuovo

PEANUTS Minniti CONDANNA SALVINI PER CASO DICIOTTI E DIFFUSIONE CLIMA DI ODIO : in 3 mesi SALVINI ha fatto politica con gesti simbolici trasmettendo lo stato d'ansia al paese ..SALVINI deve misurare le parole altrimenti accade come in Germania che scatta la caccia all'uomo e ...

Minniti : Salvini porta Italia a deriva : 6.50 Salvini sta provocando un "conflitto tra poteri dello Stato", una sorta di "slittamento della democrazia" che non "ha precedenti". Lo dice a Repubblica, Minniti,ex ministro dell'Interno,sottolinando che non "c'è emergenza", anzi "si sta creando ansia per attivare politiche emergenziali". Minniti ammette che anche la Ue ha commesso degli errori e per questo "va modificato il Trattato di Dublino",i cui detrattori sono "proprio "il governo ...

Minniti contro Salvini : "rompe qualsiasi codice repubblicano"/ Pd - "cambiare nome è inutile remake. Renzi..." : Minniti contro Salvini: "rompe qualsiasi codice repubblicano". L'ex ministro dell'Interno sul Partito Democratico: "cambiare nome è inutile remake. Renzi..."

Immigrazione - il trionfo di Matteo Salvini : i dati ufficiali sugli sbarchi - demolito pure Marco Minniti : Quando Matteo Salvini ha cominciato la sua avventura nel governo in alleanza con il Movimento Cinque Stelle, le priorità nella sua agenda sono state innanzitutto due. La prima era dare segnali ...

Pistoia - nel centro che ospita i migranti. “Qui spari - insulti e minacce di morte - siamo isolati. Salvini? Colpe anche Minniti” : Babukar Ndolo, Musa Keita e Ibrahim Makalow vengono dal Gambia e fanno parte del centinaio di migranti ospitati nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) della parrocchia di Vicofaro a Pistoia. Hanno compiuto viaggi durati anni, sono stati detenuti e torturati nelle carceri libiche. Adesso studiano e sono impegnati nei progetti di formazione e di lavoro, come la pizzeria che apre ogni sabato sera, la sartoria e l’orto biologico. A una ...

Occupazioni - Salvini : "Sgomberi più facili"/ Poteri ai sindaci : verrà cambiata la direttiva Minniti : Occupazioni, Salvini: "Sgomberi più facili". Il ministro dell'Interno al lavoro per cambiare la direttiva di Marco Minniti, verranno dati più Poteri ai sindaci

Migranti - Gomez : “Minniti ha anticipato politica Salvini in maniera più educata. Ora Italia ha tentato strappo in Ue” : “Il ruolo dell’Italia in Europa? Il nostro Paese sta conducendo una politica di rottura sulla questione Migranti. Ma la grande riduzione di sbarchi è dovuta esclusivamente alle politiche di Minniti, che ha semplicemente anticipato la politica di Salvini in maniera più educata”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) da Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium. “Con Minniti” – continua – “si facevano già i ...

Erri De Luca : “Irridono alla morte dei migranti e sono padri di famiglia. Anche Erode lo era. Minniti? Peggio di Salvini” : “Un anno fa c’erano delle navi che salvavano naufraghi e adesso praticamente non ce ne sono più. In un anno la campagna organizzata di diffamazione e di calunnia contro questi salvatori di vite umane ha dato i suoi frutti. E’ cominciato con Minniti, il quale ha Anche tolto il diritto di appello a quei richiedenti asilo che avevano vista respinta la propria richiesta in prima istanza”. sono le parole dello scrittore Erri ...

DALLA CINA/ Lao Xi : serve un patto Salvini-Minniti su Libia & co. : Salvini intende collegare i sovranismi europei, ma il suo progetto potrebbe avere esiti indesiderati per l'Italia. Per questo dovrebbe cambiare strategia. DALLA CINA, LAO XI

Quanto è pieno il bicchiere dell'Italia dopo il vertice Ue secondo Minniti e Salvini : Sull'esito del Consiglio europeo è il giorno delle letture e delle interpretazioni. Viste le richieste fatte dall'Italia all'Ue sulla gestione dei migranti, il bicchiere dopo due giorni di cene e discussioni è mezzo pieno o mezzo vuoto? Mentre i giornali si dividono, due ministri dell'Interno, quello in carica e quello che lo è stato fino al 30 maggio, danno un voto molto diverso su quello che è ...

Immigrazione - Minniti - PD - : 'Strategia di Salvini può portare ad un isolamento dell'Italia in Europa' : L'ex Ministro degli Interni Marco Minniti , PD, commenta la strategia di Salvini sul tema Immigrazione. 28 giugno 2018

Immigrati - a Marco Minniti sfugge una frase su Conte e Salvini : 'Certe cose si fanno in silenzio' : Ascolta il premier Giuseppe Conte e gongola. L'ex ministro degli Interni Marco Minniti , uno che ha vissuto al Viminale da 'pecora nera' del Pd, tradisce la soddisfazione per la linea del presidente ...