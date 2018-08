Minnie | dal Wisconsin un robot che fa appassionare alla lettura

Blastingnews

: #WillAndGrace, prima foto dal set con Matt Bomer, Adam Rippon e Minnie Driver - SaCe86 : #WillAndGrace, prima foto dal set con Matt Bomer, Adam Rippon e Minnie Driver - DrApocalypse : già rido - VoceDiStrada : Minnie, il robot che fa nascere la passione per i libri -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Si chiamail nuovoin grado di farai Libri sin dpiù tenera eta'. Con l'avvento di strumenti digitali sempre più all'avanguardia, la passione per i libri sta scemando sempre di più non solo negli adulti, ma soprattutto nei bambini e ragazzi che preferiscono dilettarsi in altro modo. Per questo motivo la tecnologia è venuta in aiuto dell'apprendimento con un nuovo personaggio artificiale che permetterebbe di invogliare i bambini a leggere di più e in modo più piacevole. Si tratta di un-amico che insegna a leggere ai bimbi più piccoli, e faanche quelli in eta' post-scolare. Unper far leggere di più Laviene spesso associata dai bambini ad un'attivita' tediosa e non piacevole. Per questo motivo i ricercatori dell'Universita' deldi Madison hanno deciso di ideare un-amico che accompagna ...