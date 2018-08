Milano | tenta di avvelenare collega con acido

Milano - acido in bottiglietta - tenta di avvelenare collega : arrestata/ Ultime notizie : caso simile a Caserta : Milano, acido nella bottiglietta del collega: arrestata donna di 52 anni dipendente Eni. Lei nega ogni accusa, in precedenza lo aveva molestato telefonicamente.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:44:00 GMT)

Milano - tenta di avvelenare il collega con l'acido nella bottiglietta : arrestata : Il collega lascia la bottiglietta d'acqua sulla scrivania, lei ci versa l'acido cloridrico per cercare di avvelenarlo. E' successo a San Donato (Milano) negli uffici dell'Eni. I...

Milano - acido nella bottiglietta del collega : arrestata/ Ultime notizie : ha tentato di avvelenarlo al lavoro : Milano, acido nella bottiglietta del collega: arrestata donna di 52 anni dipendente Eni. Lei nega ogni accusa, in precedenza lo aveva molestato telefonicamente.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Milano - tenta di avvelenare il collega con l'acido nella bottiglietta : arrestata : Il collega lascia la bottiglietta d'acqua sulla scrivania, lei ci versa l'acido cloridrico per cercare di avvelenarlo. E' successo a San Donato, Milano, negli uffici dell'Eni. I carabinieri hanno ...

Milano - tenta di avvelenare il collega con l’acido nella bottiglietta : arrestata : La 52enne, dipendente dell'Eni, è stata scoperta con un flacone di sostanza caustica e una siringa nella borsa. In passato aveva già molestato una collega, con telefonate e imbrattandole auto e porta di casa con la vernice

Milano : tentata estorsione - due arresti in Stazione Centrale : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato in Stazione Centrale a Milano due persone per tentata estorsione. I due, un cittadino algerino di 38 anni e un libico di 61 anni, hanno proposto a un uomo, un cittadino libico, di pagare 1.500 euro per riavere i documenti che gli erano stati ruba

Il brasiliano Wilson e quell'attentato annunciato a tre consolati di Milano : Un bel quartiere di Buenos Aires. Negozi, un ristorante dove arrostiscono carne. Poco distante un piccolo accesso, senza insegne, su una saracinesca abbassata. Entriamo in un garage con alcune vetture.

Milano - tenta di borseggiare una poliziotta in borghese : arrestata | : In un negozio di abbigliamento una donna di 29 anni aveva individuato la vittima all'interno del negozio, ma non aveva fatto i conti con la vera identità: era un'agente della Squadra Mobile della ...

Milano : tentano furto in negozio - recuperati abiti per oltre 2.800 euro : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Hanno tentato di portare via da un negozio del centro capi di abbigliamento per oltre 2.800 euro, ma il titolare del negozio ha chiesto aiuto alla polizia locale riuscendo a sventare il colpo. E' accaduto a Milano. Un 27enne di origine albanese è stato arrestato, mentre

Milano - tenta di rubare 12 libri alla Feltrinelli : di cognome fa Leopardi : E' stato bloccato con i volumi prima che riuscisse a uscire dal negozio di piazza Piemonte. Denunciato per tentato furto

"Voglio che sei la mia donna". Tenta di violentarla a Milano - lei lo prende a calci nelle parti basse e riesce a scappare : "Voglio che sei la mia donna". Con queste parole un pakistano 31enne ha Tentato di stuprare una ragazza nella zona Lambrate di Milano, braccandola alle spalle e cercando di abbassarle i pantaloni. La ragazza è riuscita a reagire prontamente, colpendolo con un calcio ai genitali e scappando. Poco dopo ha raggiunto il fidanzato con cui aveva un appuntamento. Proprio in quel momento, è passata una volante della polizia che si è ...

Tenta di strappare borsa a turista svedese in centro a Milano - arrestato : Milano, 12 agosto 2018 - Paura a Milano per una turista svedese di 26 anni. Mentre camminava in viale Vittorio Veneto, vicino a Porta Venezia, un uomo ha cercato di strapparle la borsa a tracolla, ma ...

‘Attacchi troll’ a Mattarella - pm Roma indagano per attentato alla libertà del presidente : ‘Account creato su snodo Milano’ : In Italia e in particolare sullo “snodo dati” di Milano. È qui che sarebbe stato creato il primo profilo twitter autore di attacchi contro Sergio Mattarella la notte in cui Giuseppe Conte rimise il mandato da presidente del consiglio incaricato. È una delle ipotesi sul tavolo della procura di Roma che ha aperto un fascicolo per attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all’onore e al prestigio del capo dello ...

Milano - tentato stupro stazione Garibaldi : arrestato nigeriano/ Video attacco : la testimonianza della vittima : Milano, tentata violenza alla stazione Garibaldi: 25enne molestata due volte da un immigrato irregolare, si è difesa usando lo spray urticante. Identificato e arrestato il migrante(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 00:26:00 GMT)