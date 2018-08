Milano Palazzo Marino in musica | Missionari musicisti nella Cina imperiale

Milano. Prosegue il successo delle visite a Palazzo Marino : Sono oltre 3.500 le persone che hanno scoperto le sale e gli spazi di Palazzo Marino dall’inizio dell’anno grazie alle

Mostra Picasso Milano 2018-2019 : date - orari - prezzi dei biglietti e opere esposte a Palazzo Reale : date con orari di apertura e prezzi dei biglietti per ammirare la Mostra dedicata a Pablo Picasso, il pittore spagnolo di fama internazionale. A Palazzo Reale di Milano saranno esposte al pubblico circa 200 opere del famoso padre fondatore del Cubismo. A Palazzo Reale arriva la Mostra “Picasso Metamorfosi” con oltre 200 opere in esposizione Quella che sta per arrivare sarà una stagione autunnale molto ricca dal punto di vista ...

Choc a Milano - ragazzo precipita dal nono piano di un palazzo. Immediato l’intervento dei soccorritori : cosa scoprono sul luogo della tragedia : Una giornata da dimenticare per l’intera città di Milano e per tutta l’Italia. Dopo i fatti gravissimi degli incidenti stradali che hanno causato molti morti in diverse regioni, adesso arriva anche la notizia di un ragazzo di 29 anni che è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Borgogna, a Milano. La tragedia, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13, quando al ...

Tragedia al centro di Milano : ragazzo cade da palazzo e muore sul colpo in San Babila. C’è anche ipotesi suicidio : Lunedì da horror in pieno centro a Milano, dove attorno alle 13:00 di oggi (lunedì 6 agosto) un ragazzo è precipitato da un edificio di piazza San Babila.La vittima è un 29enne, morto sul colpo, cadendo nel vuoto in mezzo alla strada all"angolo tra via Durini e via Borgogna.A quanto appreso finora, il giovane sarebbe caduto da un"altezza molto elevata: pare, infatti, dal nono piano di un palazzo, come scrive Milano Today.L"allarme è stato dato ...

Danni nel palazzo - poi rubano il gatto : la «notte brava» dei ragazzini della Milano bene : L'avvocato N. C., 45 anni, vive in via Giangiacomo Mora, di giorno tranquilla contrada commerciale, di notte sfogatoio della movida delle Colonne di San Lorenzo. Sabato scorso, appena sveglio, ha ...

Milano : Palazzo Pirelli apre le porte ai bambini con mostra Lego (2) : (AdnKronos) - “Ci piace sottolineare come ancora una volta Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia si confermano una cornice versatile e di alto livello, in grado di ospitare diverse iniziative nel segno della cultura, dai concerti alle mostre, offerti gratuitamente ai cittadini" sottolineano Attilio Fo

Milano : Palazzo Pirelli apre le porte ai bambini con mostra Lego : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Domenica 29 luglio dalle 14 alle 22 (ultimo ingresso alle 21) Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spazio Belvedere al 31esimo piano e potranno ammirare al primo piano presso lo Spazio Eventi la mostra di

Milano. A Palazzo Reale la mostra Bonalumi 1958 – 2013 : Fino al 30 settembre 2018, è aperta al pubblico con ingresso gratuito, nelle sale al piano nobile di Palazzo Reale,

Ecco la mappa (non più segreta) delle telecamere a Palazzo di giustizia di Milano : Quella che vi mostriamo in esclusiva è la mappa del centinaio di telecamere che verranno installate entro la fine dell’anno al terzo piano del Palazzo di giustizia di Milano. Proprio dove l’imprenditore Claudio Giardiello circa tre anni fa compì il suo eccidio con una pistola introdotta eludendo i controlli ai varchi. Sotto i suoi colpi caddero un avvocato, un imputato e un giudice. In tutto gli ‘occhi ...

Milano. L’antologica di Pino Pinelli a Palazzo Reale : Fino al 16 settembre 2018, Palazzo Reale a Milano ospita L’antologica di Pino Pinelli (Catania, 1938): la prima mostra di

Milano - cade da una scala a Palazzo Reale : morto l'assistente del pittore Bonalumi : Forse Luca Lovati, 70 anni, ha avuto un malore: si attende l'autopsia. Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il ministro Bonisoli: "Sono profondamente addolorato".

