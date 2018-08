Milano | è intesa politica ed umana perfetta tra Orban e Salvini

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Enel a -4% - Intesa Sanpaolo a -4 - 3% (1 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia un nuovo mese. Tra i dati macroeconomici attesi, anche la decisione della Fed. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 15:59:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Leonardo a +10% - Intesa Sanpaolo a +3 - 7% (31 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil italiano del secondo trimestre. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Milano : in prefettura protocollo d’intesa antiusura : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – Sarà sottoscritto nel pomeriggio, alle 17.30, in prefettura di Milano, un protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella Provincia di Milano che vedrà in campo anche gli istituti bancari. Lo firmeranno il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, e il commissario antiracket e antiusura, Domenico Cuttaia: il protocollo servirà a rafforzare ...

Olimpiadi Invernali 2026 : prove di intesa tra Milano e Cortina. Torino fuori dai giochi? : L’Italia potrebbe presentare una candidatura unitaria per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026: è quanto scrive questa mattina “Il Gazzettino“, che però sottolinea come Torino potrebbe sfilarsi da questa triplice intesa, non condividendo una candidatura multipla, mentre la scelta potrebbe trovare il parere favorevole di Milano e Cortina. I sindaci delle tre città verranno ricevuti domani dal presidente del CONI, ...

Borsa : Milano giù con Intesa e Unicredit : ANSA, - Milano, 19 LUG - Piazza Affari rallenta ulteriormente, Ftse Mib -0,7%, insieme a Wall Street e alle altre borse europee sul finale di seduta. Oltre a Buzzi, -3,85%,, penalizzata dagli analisti ...

Milano : procura sigla intesa con Arpa Lombardia su reati ambientali (2) : (AdnKronos) - Come Arpa, aggiunge Camisasca, "intensificheremo il supporto a favore dell’autorità giudiziaria per l’applicazione di una normativa che sta portando significative novità nella direzione del rispetto dell’ambiente". Anche "i carabinieri forestali e del comando tutela ambientale rafforze

Milano : procura sigla intesa con Arpa Lombardia su reati ambientali : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - E’ stato siglato oggi, nella sede della procura generale presso la Corte d’appello di Milano, un importante protocollo d'intesa tra il procuratore generale, le procure del distretto della Corte di appello di Milano, Arpa Lombardia (l’agenzia regionale per la protezione