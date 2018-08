Milan | un ruolo da stagista per Kakà

Milan - previsto un incontro in sede tra Kakà e la dirigenza rossonera : ecco quale sarà il ruolo del brasiliano : Casa Milan sarà il teatro dell’incontro tra Kakà, Leonardo e Maldini per definire il ruolo che ricoprirà il brasiliano nel prossimo futuro E’ il giorno di Kakà al Milan, il brasiliano infatti arriverà oggi in sede per incontrare Leonardo e Maldini. Sul tavolo il suo incarico nella nuova società, che non dovrebbe prevedere uno stage iniziale. Per non allontanarsi dalla propria famiglia, infatti, l’ultimo Pallone ...

Milan - Kakà può tornare : incontro in programma con la società - possibile ruolo da osservatore in Brasile : Leonardo, Maldini… e ora Kakà? Il nuovo Milan targato Elliott sta cercando di riportare in società molti dei campioni che ne hanno caratterizzato la storia e che hanno partecipato a riempire la ...

Milan - Kakà entra in società : ma con quale ruolo? : Kakà pronto a tornare nel suo Milan dove ha brillato in campo con la maglia rossonera, adesso avrà un nuovo ruolo, ma quale? “Devo studiare, tastare il terreno, ma in futuro vorrei fare qualcosa di più per il Milan”, aveva dichiarato qualche giorno fa Kakà in merito al suo possibile futuro rossonero. Ebbene, questo periodo d’apprendimento inizierà ben presto, dato che il brasiliano è dato in arrivo a Milano tra oggi e ...

Milan - Ivan Gazidis nel mirino di Elliott per il ruolo di ad : offerta da capogiro per lui : La nuova proprietà del Milan sembra aver deciso su chi voler puntare come prossimo amministratore delegato. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Ivan Gazidis, attuale direttore esecutivo dell’Arsenal. Il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto ad offrire al 53enne di origini sudafricane una cospicua cifra per convincerlo a lasciare i Gunners. Milan, ultimatum a Gazidis: nuova offerta e risposta entro i primi di ...

Milan - il calciomercato cambia ruolo a Borini : Sarebbe questa l'idea, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', che avrebbe in mente Gennaro Gattuso in caso di addio del colombiano.

Milan - Kakà svela : 'Aperto a capire come funziona il ruolo di ds. Rapporto stretto con Leonardo e Maldini' : La mia priorità è ancora di stare con i miei figli in Brasile, ma la porte sono aperte ad avvicinarsi e vedere come funziona il mondo di un direttore sportivo. Non devo rimanere fisicamente in Italia ...

Maldini - qual è il suo ruolo al Milan : più operativo di Nedved - Zanetti e Totti : L'ex capitano rossonero è il direttore dello sviluppo strategico dell'area sportiva. A differenza di altri grandi ex, per...

Milan - il presidente Scaroni svela : “il ruolo di amministratore delegato? E’ una scelta che va fatta con calma” : Il numero uno del Milan sottolinea come nelle prossime settimane verrà nominato il nuovo amministratore delegato rossonero “Ne parleremo dopo le vacanze, non pongo scadenze ravvicinate, è una scelta importante e deve essere fatta con calma“. Il presidente del Milan Paolo Scaroni si esprime così sulla scelta del nuovo amministratore delegato del club rossonero. “Non contemplo di andare avanti a lungo con le deleghe totali ...

Milan - è il Maldini-day : "Qui per Leonardo - ora il ruolo è più chiaro" : Saranno gli alfieri del Milan nel mondo". Poi la palla passa a Leonardo : "Il sì di base di Paolo esisteva già, questa è casa sua, sono contento di lavorare a stretto contatto con lui. Di Paolo mi ...

Milan - Maldini si presenta : "Contento del mio ruolo e di essere tornato" : Il Milan ha ripreso in società Paolo Maldini che andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del club. L'ex capitano e bandiera rossonera si è presentato in conferenza stampa a Casa Milan al fianco del Presidente Paolo Scaroni e del direttore dell'area tecnica Leonardo:Tante volte hanno detto che saresti tornato al Milan e finalmente l'hai fatto. Cosa ti ha convinto? "Con il Milan di Barbara Berlusconi avevamo ...

Ufficiale - Maldini torna al Milan : ecco quale sarà il suo ruolo : Maldini torna al Milan, ora è Ufficiale: sarà Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del club rossonero, come annunciato dalla società. L'articolo Ufficiale, Maldini torna al Milan: ecco quale sarà il suo ruolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Maldini è a un passo dal ritorno : ricoprirà un ruolo da dirigente : Il nuovo Milan targato Elliott sta ripartendo davvero da uomini forti, che hanno fatto la storia del club rossonero. Gennaro Gattuso è stato confermato in panchina, ed è stato l'unico della vecchia ...

Milan - anche Tare in lizza per il ruolo di direttore sportivo : Il Milan pensa a Igli Tare . Come riferisce La Gazzetta dello Sport , il dirigente della Lazio è finito nel mirino del club rossonero per il ruolo di direttore sportivo che affiancherà Leonardo . Oltre a Tare in lizza ci sono anche Giuntoli e Sogliano .

Milan - Gattuso ha deciso il ruolo di Halilovic : Rino Gattuso aveva dichiarato qualche tempo fa di voler provare a schierare Alen Hlailovic , neo acquisto Milanista, nel ruolo di mezzala, ma, secondo La Gazzetta dello Sport , l'allenatore si è convinto a proporlo da esterno offensivo, cioè lo stesso ruolo che ha ricoperto nella Liga.