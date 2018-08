Milan | Kakà è tornato | il piano di Leonardo e Maldini e il nuovo ruolo

Milan - Kakà : “non ho ancora parlato del mio ruolo nel club” : ”Parlo spesso con Leonardo, siamo amici, ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non abbiamo discusso. Adesso la mia priorità sono i miei figli che vivono in Brasile, sono la ragione per cui non sono arrivato al Milan con la proprietà precedente. Io devo stare insieme a loro, ma con Leonardo e Maldini mi avvicino ancora di più al Milan. Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio”. Kakà sbarca a Malpensa ma non ...

