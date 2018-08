Milan | dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà | studierà da dirigente

J-Ax annuncia una pausa dopo i concerti al Fabrique di Milano : “Ricomincio da zero” : J-Ax annuncia una pausa dopo i concerti al Fabrique di Milano. Alessandro Aleotti è intervenuto sui suoi social per spiegare i motivi della sua scelta, che ha maturato dopo 25 anni di carriera trascorsi tra un palco e l'altro. L'artista è reduce dal successo del tour congiunto con Fedez, che ha concluso il 1° giugno scorso allo stadio San Siro e alla presenza di oltre 70mila persone. Si è parlato di un disco da solista, ma stando alle ultime ...

Tifosi a piedi dopo Napoli-Milan - la Regione sfida il Comune : 'Sveglia!' : 'Calabrese quando torni dal mare? Mi rendo conto che da Ischia sia difficile dedicarsi ai problemi della città e dei Tifosi ma è giusto ricordare che il Comune di Napoli, ogni qual volta riteneva ...

Milan - durissimo confronto tra Gattuso e la squadra dopo la sconfitta contro il Napoli : il retroscena : A Rino Gattuso la sconfitta subita in rimonta contro il Napoli non deve essere andata proprio giù. Al termine dell’incontro con la squadra allenata da Ancelotti, infatti, il tecnico rossonero si sarebbe reso protagonista di una vera e propria sfuriata nei confronti dei suoi giocatori. A rivelarlo è Sky Sport, che ha parlato di clima rovente nello spogliatoio. Gattuso arrabbiato con la squadra: nel mirino Musacchio e il centrocampo ...

Colloqui serrati a Casa Milan : dopo Rodriguez - adesso tocca a Donnarumma : Casa Milan, convocati gli agenti di Gigio Donnarumma, dopo la giornata di ieri molto attiva sul fronte Ricardo Rodriguez A Casa Milan c’è un discreto via vai, nonostante il calciomercato sia chiuso. Sì perchè in altri paesi, la sessione estiva terminerà a fine mese e dunque ancora qualcosa in ballo potrebbe esserci. Ieri sera infatti c’è stato un Colloquio tra i vertici rossoneri e gli agenti di Rodriguez, terzino che interessa ...

Borsa : Milano rallenta dopo dati Ocse : ANSA, - Milano, 27 AGO - La Borsa di Milano amplia il calo dopo i dati sulla crescita economica dei Paesi G7 diffusi dall'Ocse. Piazza Affari, in controtendenza rispetto agli altri listini europei, ...

Milan - oggi confronto Gattuso-giocatori dopo la sconfitta di Napoli : Sarà anche l'occasione per analizzare quanto fatto al San Paolo sabato sera, come riporta il Corriere dello Sport . Si parlerà degli errori commessi e a quali porre rimedio per il futuro. Non ci sono ...

Lite Napoli-Comune - pagano solo i tifosi : tutti a casa a piedi dopo il Milan : Sapete cosa succede quando una società calcistica è in rotta con un'amministrazione comunale per via di una convenzione sulla concessione dello stadio? Succede che i tifosi al termine di una partita ...

Milan - Gattuso parla dopo la sconfitta : "Ci sono state delle pessime letture tattiche" : Il tecnico rossonero analizza il primo passo falso del campionato, soffermandosi sulle prestazioni dei nuovi arrivati

Polveriera Milan - la clamorosa richiesta dei tifosi : è bufera dopo appena 90 minuti di campionato : Si sono giocati i due anticipi validi per la seconda giornata del campionato di Serie A, successo casalingo della Juventus che ha avuto la meglio della Lazio di Simone Inzaghi, il match serale ha visto in campo Napoli e Milan, una partita spettacolare che ha regalato emozioni e colpi di scena. Partenza super della squadra di Gennaro Gattuso che era passata in vantaggio con il gran gol di Bonaventura e con il contropiede perfetto ...

Napoli-Milan - Gattuso : “Scomparsi dal campo dopo il 2-1” : Rino Gattuso analizza la sconfitta subita in rimonta contro il Napoli. La sconfitta contro i partenopei ha lasciato l’amaro in bocca al tecnico rossonero, che dopo il vantaggio per due reti a zero sperava, quantomeno, di non perdere. Di seguito, le parole dell’allenatore rossonero nel post-partita. Gattuso: “Errore sul primo gol di Musacchio” Sulla sconfitta: “Ci abbiamo messo anche del nostro, dopo il 2-1 abbiamo ...

Dopo Milano anche Roma - lo strano caso delle auto scomparse nei parcheggi low cost : Un problema al 'server' di un parcheggio di Somma Lombardo ha fatto saltare per parecchie ore le riconsegne delle auto, ma soprattutto ha scoperchiato un mondo sconosciuto, in cui le vetture non sono ...

Milan - Gattuso : "Siamo spariti dopo il gol del Napoli". Leonardo : "La strada è lunga" : "dopo il gol del Napoli siamo spariti e questo non deve succedere. Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, ma dobbiamo avere la personalità senza che ti venga nessun braccino". La faccia di Gennaro ...

Milan - Leonardo dopo la sconfitta rossonera : “amarezza - ma sono fiducioso” : Leonardo ha commentato la sconfitta del Milan a San Paolo contro il Napoli di Carletto Ancelotti, una rimonta che potrebbe segnare i rossoneri “L’amaro in bocca resta, per come si era messa la partita, ma abbiamo fatto tante cose positive. C’è molta strada da fare”. Il dirigente del Milan Leonardo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta rossonera in casa del Napoli. Un Milan a tratti buono, ma la rimonta partenopea è ...

Napoli-Milan - la prima dopo 35 anni senza telecronaca di Carlo Pellegatti : Fino a Napoli-Milan di stasera , che per la storia delle cose davvero rossonere è una partita particolare e un po' triste, perché è la prima, dopo 35 anni, senza la cronaca di Carlo Pellegatti. ...