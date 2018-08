Milan | Bakayoko ha bisogno di tempo | il centrocampista può essere l’arma in più

Milan : per Higuain - Bakayoko e Laxalt esordio sotto la sufficienza : La premessa è doverosa: se il Milan fosse riuscito a portare a termine l'impresa che stava costruendo nella prima metà, abbondante, del match di Napoli, oggi i rossoneri sarebbero stati coperti di ...

Bakayoko da incubo : entra lui ed il Milan naufraga! : Napoli-Milan è stata segnata dall’ingresso di Bakayoko, un calciatore arrivato per rafforzare la mediana ma alla prima ha profondamente deluso Ad un certo punto di Napoli-Milan, al 58′ minuto per l’esattezza, Lucas Biglia era davvero stanco. Aveva da poco sbagliato qualche pallone e Gattuso ha pensato bene di sostituirlo. In panchina non c’è più il logico sostituto Locatelli, utile in regia, dunque il tecnico ...

Napoli-Milan - Bakayoko verso l’esclusione : i motivi della scelta di Gattuso : Cresce, di minuto in minuto, l’attesa per l’esordio del Milan nel campionato di Serie A. Dopo il rinvio del match contro il Genoa, che sarà recuperato mercoledì 31 ottobre, i rossoneri faranno il loro debutto questa sera al San Paolo contro il Napoli. Riguardo alla formazione che scenderà in campo, Gattuso sembra orientato a voler escludere Tiemoué Bakayoko. Bakayoko out contro il Napoli: scelta squisitamente tattica di Gattuso La ...

Milan - come si integra Bakayoko : Il colpo di spugna operato dall'acquisizione del fondo Elliott ha spezzato l'estate del Milan in due fasi nettamente contrapposte. Al mercato low cost dei primi tempi, con l'arrivo di Reina, Strinic e ...

Milan - Gattuso stregato da Bakayoko : il centrocampista subito in campo contro il Napoli : Il Milan non è sceso in campo nella prima giornata valida per il campionato di Serie A, dopo la tragedia che ha sconvolto Genova con il crollo del ponte Morandi è stata rinviata la partita contro il Genoa. La squadra di Gennaro Gattuso è quindi al lavoro per l’esordio, di fronte un osso durissimo, il Napoli con la voglia dell’attaccante Higuain di essere grande protagonista. Ma un altro nuovo arrivo ha stregato ...

Milan : Caldara - Bakayoko - Higuain. Ecco l'asse centrale di Gattuso : Oltre la nuova anima rossonera, il ritorno di Maldini riassume il concetto, il Milan ha rinnovato anche la propria ossatura. centrale di difesa, mediano e centravanti: lo scheletro di squadra è stato ...

Milan - Raggi racconta il suo ex compagno Bakayoko : Andrea Raggi, difensore del Monaco, ha parlato del suo ex compagno Timouè Bakayoko alla Gazzetta dello sport: 'Come caratteristica principale direi che fisicamente è molto forte. Ma la cosa non gli impedisce di essere un giocatore molto tecnico. Ha parecchie altre qualità: è abile nel recupero palla e ...

Milan - Gattuso stregato da Bakayoko : c'è un retroscena sul Monaco : Un'operazione onerosa da 5 milioni di prestito con il riscatto fissato a 35 fa capire bene quali sono le intenzioni e le aspettative che tutto il mondo Milan ha nei confronti del classe 1994. Con ...

Milan - senti Raggi : "Bakayoko forte e tecnico. Ma che capelli..." : Al Monaco ci è arrivato nel 2012 quando ancora il club del Principato militava in seconda divisione. Da allora Andrea Raggi, 34 anni, è sempre uno dei punti di riferimento dello spogliatoio monegasco. ...

Milan - Laxalt - Castillejo e Bakayoko si presentano in conferenza stampa : Allo stesso tempo, ho vissuto giornate speciali, questa è una delle società più grandi al mondo". Castillejo - L'intrigo maglie si è risolto: Laxalt terrà la 'sua' 93 e Samu Castillejo indosserà la ...

Calciomercato Milan - tris di presentazioni : le parole di Laxalt - Castillejo e Bakayoko in conferenza : Il Milan ha presentato gli ultimi acquisti di questa sessione estiva di Calciomercato, ecco le parole in conferenza di Laxalt, Castillejo e Bakayoko “Quando ero piccolo sentivo di giocatori come Gattuso e Maldini, che sono sempre stati dei riferimenti di questo club. Sono molto contento di essere al Milan, sono qui per vincere“. Sono le prime parole da giocatore del Milan di Samu Castillejo. “In Liga ho giocato come ala ...

Milan - il club annuncia : "Bakayoko - Castillejo e Laxalt ultimi acquisti dell'estate" : "Con l'arrivo di Bakayoko, Castillejo e Laxalt, Ac Milan termina le operazioni in entrata di questa sessione estiva di mercato". Tra le righe del comunicato che annuncia gli acquisti di Diego Laxalt e ...

Formazione Milan 2018-19 - Gattuso non ha solo Higuain : in attesa di Bakayoko e Castillejo : Formazione Milan 2018-2019 che, a quanto pare, rischia di essere sensibilmente più competitiva rispetto a quella della stagione precedente. E' questo il sunto dei giudizi di tanti operatori di mercato che stanno constatando quanto il mercato di Leonardo sia destinato a regalare sensibili miglioramenti alla cifra tecnica del gruppo. Per avere contezza di ciò basta soffermarsi su un dato di fatto. A lungo, infatti, nella passata stagione si è ...

Calciomercato Milan : Bakayoko ufficiale - occhi su Castillejo : Il centrocampista del Chelsea annuncia il suo approdo in rossonero tramite Twitter. Intanto Leonardo è a lavoro per portare a Milano l'esterno spagnolo