Migranti | Cei | bene ma stanchi e denutriti

Diciotti - Cei : entro pochi giorni Migranti collocati nelle Diocesi : Roma, 29 ago., askanews, - 'entro pochi giorni i 100 migranti eritrei che ieri sera sono arrivati qui a Rocca di Papa, presso la struttura Mondo Migliore, saranno collocati nelle Diocesi italiane che, ...

Diciotti - Cei : entro pochi giorni Migranti collocati nelle Diocesi : Roma, 29 ago., askanews, - "entro pochi giorni i 100 migranti eritrei che ieri sera sono arrivati qui a Rocca di Papa, presso la struttura Mondo Migliore, saranno collocati nelle Diocesi italiane che, ...

Nave Diciotti - a Rocca di Papa i cento Migranti accolti dalla Cei : Nave Diciotti, a Rocca di Papa i cento migranti accolti dalla Cei Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre pronti ad accogliere e a sostenere coloro che si trovano ...

Nave Diciotti - a Rocca di Papa i cento Migranti accolti dalla Cei - : Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre ...

Migranti - 100 sbarcati dalla Diciotti a Rocca di Papa. Cei : “Scandaloso assistere senza aiutare”. Proteste di cittadini e Fdi : Sono in viaggio verso il centro di accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, alle porte di Roma, cento Migranti arrivati a Catania a bordo della nave Diciotti, accolti nell’hotspot di Messina dopo lo sbarco. Una tappa intermedia prima del trasferimento nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità, da Torino a Bologna passando per Brescia, Agrigento, Cassano allo Jonio e Rossano Calabro. La prima tappa dei cento accolti ...

Diciotti - il Vaticano punta a diventare lo Stato che accoglie il maggior numero di Migranti : la trattativa con la Cei : La Cei ha offerto ospitalità e accoglienza a circa 100 dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti al porto di Catania. Secondo Repubblica, "la Chiesa, che ha avviato trattative con Francia e Spagna, punta a diventare lo Stato sovrano con il maggiore numero di rifugiati accolti rispetto alla popolazione".Continua a leggere