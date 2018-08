Migranti - ancora cortei a Rocca di Papa : 18.16 " Rocca di Papa non è la soluzione. Rimpatrio immediato", questa la scritta portata da Casapound. Dall'altra parte, dietro il cordone di polizia e carabinieri, il sit-in degli antagonisti e antifascisti. C'è ancora tensione a Rocca di Papa davanti a 'Mondo Migliore', centro dove sono ospitati i Migranti della Diciotti protetto dai mezzi blindati di polizia. Intanto i profughi raccontano di avere subìto anni di violenze. Alcuni sono stati ...

Dodici Migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...