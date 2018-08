Migranti della Diciotti a Rocca di Papa | tensioni al loro arrivo FOTO

Tra saluti e proteste sono arrivati a Rocca di Papa tutti e cento i Migranti della nave Diciotti : sono arrivati tutti a Rocca di Papa i 100 migranti eritrei salvati della nave della Guardia costiera Diciotti che saranno ospitati nel centro «Mondo migliore», nella località dei Castelli romani. I due pullman privati erano partiti al mattino dall’hotspot di Messina, scortati dalla polizia, ma un mezzo è stato rallentato dalla rottura del radiatore...

Nasce l'asse della destra europea. L'incontro Orban-Salvini a Milano : 'Contro i Migranti è lui il mio eroe' : Il faccia a faccia a Milano rinsalda l'alleanza sovranista contro l'immigrazione e per la difesa dei confini nazionali ed europei. I due concordano: no alla gestione dei flussi, e ai ricollocamenti. ...

I Migranti puntano sulla Spagna : forse il risultato della linea dura di Salvini : L’Italia non è più il principale Paese di approdo per i barconi carichi di migranti [VIDEO]che solcano il Mediterraneo, superata ormai di gran lunga dalla Spagna. È questo il dato più significativo contenuto nel recente rapporto dell’Unhcr, l’Agenzia Onu che si occupa di rifugiati, richiedenti asilo e migrazioni. Secondo i numeri forniti dall’Unhcr, inoltre, gli sbarchi nelle coste sud dell’Europa sono notevolmente diminuiti nell’ultimo anno. ...

Grecia - arrestati tre membri della Ong. Facilitavano l'ingresso dei Migranti : La polizia greca ha confermato di aver arrestato tre membri di una Ong greca, sospettati di aver aiutato i migranti ad entrare illegalmente nel Paese.I tre attivisti dell'Emergency Response Centre International (Erci) sono stati arrestati a Lesbo, dove migliaia di immigrati sono ospitati in difficili condizioni in campi profughi che oramai sono strapieni. Ma quello che è successo non finisce qui. La polizia, infatti, ha spiegato che "sono state ...

“I Migranti andrebbero annegati al largo”. Post choc della dottoressa del Pronto Soccorso su Facebook. Il caso : Messaggio choc di una dottoressa italiana. Il medico Gloria – questo il nome di battesimo del dirigente finito sotto accusa – ha pensato bene di parlare con toni che mettono in imbarazzo l’Asl di Spoleto dell’emergenza migranti in un gruppo Facebook di cui fanno parte circa 38mila medici di professione. Le segnalazioni del web non sono passate inosservate: molti medici si sono dissociati senza riserve e, con una rapida ...

Migranti - Ascani (PD) vs Di Stefano (M5S) : “Rivedete Dublino - basta propaganda”. “Frutto della follia di governi come il vostro” : Anna Ascani (PD) contro il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S) si sono confrontati a Omnibus (La7) sul tema immigrazione. L’esponente del Partito Democratico afferma che il governo fino ad ora ha fatto solo propaganda e non fatti: perché non fa approvare la revisione dei trattati di Dublino? L'articolo Migranti, Ascani (PD) vs Di Stefano (M5S): “Rivedete Dublino, basta propaganda”. “Frutto ...

Spoleto - post razzista della dottoressa : “Migranti andrebbero annegati”. Asl avvia procedimento disciplinare : I migranti “andrebbero annegati al largo”: a scriverlo su Facebook è una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto. Lo screenshot del post è stato ricondiviso sui social, causando il forte imbarazzo dell’Usl Umbria 2 di cui la dottoressa è dipendente. È stato quindi avviato un procedimento disciplinare e una “richiesta di chiarimenti”. A confermarlo all’Ansa è è il direttore generale ...

