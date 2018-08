Migranti | Austria propone militari a supporto Frontex

Il cancelliere austriaco Kurz : 'I Migranti irregolari vanno rimandati a casa' : La parabola politica di Sebastian Kurz, 32 anni domani, non ha eguali: a 25 sottosegretario, a 27 ministro degli Esteri e da dicembre 2017 cancelliere a 31 anni. Non avendo il suo partito Övp...

Il cancelliere austriaco Kurz : «I Migranti irregolari vanno rimandati a casa» : La parabola politica di Sebastian Kurz, 32 anni domani, non ha eguali: a 25 sottosegretario, a 27 ministro degli Esteri e da dicembre 2017 cancelliere a 31 anni. Non avendo il suo partito Övp...

No dell'Austria ad accogliere una parte dei 450 Migranti di Pozzallo : «L'Austria ha accolto dal 2015 oltre 150.000 richieste d'asilo e, in rapporto al totale della sua popolazione, ha sostenuto uno dei più impegnativi contributi alla politica migratoria dell' Ue. Molti ...

Migranti : presidente Austria critica politica di non accoglienza : Il presidente Austriaco Alexander Van der Bellen in un'intervista critica le proposte avanzate dal governo di Vienna per rendere impossibile chiedere asilo sul suolo europeo. 'Chiunque venga nel ...

Migranti : intesa tra Italia - Germania e Austria contro gli sbarchi : Incontro trilaterale tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i suoi omologhi Horst Seehofer e Herbert Kickl, nasce "l'asse di volenterosi"

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Intesa con Austria e Germania sui Migranti. Salvini 'Noi tre faremo ordine. La Ue riconosca come sicuri i porti libici' : INNSBRUCK - Il trilaterale coi ministri degli Interni di Germania e Austria è appena terminato. Sono le 8.30 e Matteo Salvini cammina per il centro di Innsbruck per raggiungere il palazzo dei ...

Seehofer parla di patto con Italia e Austria sui Migranti - ma Salvini è più cauto : I ministri dell'Interno di Italia, Germania e Austria oggi a Innsbruck hanno fatto fronte unico e hanno trovato un accordo per la chiusura delle frontiere. Un "patto dei volenterosi", l'hanno definito Matteo Salvini, il tedesco Horst Seehofer e l'Austriaco Herbert Kickl, che vogliono che a raggiunge

Migranti - nasce "l'asse dei Paesi volenterosi"Italia-Germania-Austria insieme contro gli sbarchi : Salvini e i colleghi Seehofer (Germania) e Kickl (Austria) annunciano la nascita di un'alleanza di "volenterosi" per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente "solo coloro che effettivamente fuggono da guerre".

Migranti - Austria-Germania-Italia creano “l’asse dei volenterosi” : intesa per fermare gli sbarchi in Europa : Migranti, Austria-Germania-Italia creano “l’asse dei volenterosi”: intesa per fermare gli sbarchi in Europa Italia, Germania e Austria formano l’asse dei volenterosi per contrastare gli sbarchi in Europa. “Chiederemo sostegno alle autorità libiche e chiederemo alle missioni internazionali di non usare l’Italia come unico punto di arrivo. Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare […] L'articolo ...

INTESA ITALIA-GERMANIA-AUSTRIA SU Migranti/ Innsbruck : Salvini - Seehofer - Kickl “asse volenterosi no-sbarchi” : Vertice a Innsbruck, INTESA ITALIA-GERMANIA-AUSTRIA sui MIGRANTI: "asse volenterosi anti-sbarchi". Il piano-Conte all'incontro con tutti i Ministri degli Interni Ue: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:15:00 GMT)

Migranti - Austria-Germania-Italia creano “l’asse dei volenterosi” : intesa per fermare gli sbarchi in Europa : Italia, Germania e Austria formano l'asse dei volenterosi per contrastare gli sbarchi in Europa. "Chiederemo sostegno alle autorità libiche e chiederemo alle missioni internazionali di non usare l'Italia come unico punto di arrivo. Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi", ha dichiarato Salvini al termine dell'incontro.Continua a leggere

Migranti : asse tra Italia - Austria e Germania per fermare gli sbarchi : Subito dopo l'incontro a tre, Salvini vedrà i 'colleghi' di Francia e Svizzera, poi parte il vertice informale: il primo test per capire se la politica dell'asse diventerà sinonimo di quella europea.

Migranti 'asse dei volenterosi' Italia - Germania e Austria contro gli sbarchi : Un 'asse di volenterosi' guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente solo coloro che effettivamente ...