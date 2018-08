Microsoft Surface Go | arriva in Italia la versione economica del tablet di Redmond

Microsoft annuncia la disponibilità del nuovo Surface Go : Surface Go, il più piccolo, leggero e accessibile device della famiglia Surface di Microsoft, è disponibile da oggi per l'acquisto in due configurazioni, il Surface Go da 64 GB con Intel 4415Y con 4 GB RAM e il Surface Go da 128GB e Intel 4415Y con 8 GB RAM.Il nuovo 2 in 1 combina le performance di un laptop con la portabilità di un tablet, permettendo di essere sempre connessi, sia da casa sia durante gli spostamenti. Con un semplice tocco è ...

Surface : Microsoft brevetta delle batterie intelligenti con ricarica rapida : I Surface sono abbastanza noti per la loro autonomia che si posiziona sempre come migliore o tra le migliori nella categoria senza rinunciare eccessivamente alla performance. Se l’autonomia è più che ottima la stessa cosa di certo non si può dire della velocità di ricarica che, per quanto non sia lentissima, non è oggettivamente il Top. Tuttavia, Microsoft potrebbe con i prossimi dispositivi cercare di risolvere definitivamente questa ...

Surface Pen : Microsoft corregge un grave bug : Microsoft rilascia in continuazione degli aggiornamenti firmware periodici per i propri dispositivi Surface ma l’ultimo distribuito il 10 agosto per il Nuovo Surface Pro sia in versione WIFI only che LTE si è rivelato particolarmente importante. Il changelog ufficiale dell’aggiornamento riportava, infatti, dei semplici miglioramenti per il touchscreen e la Surface Pen non specificando nel dettaglio i cambiamenti apportati e lasciando ...

Se compri Surface Book 2 - Microsoft ti regala la Surface Pen : Microsoft Italia ha appena dato il via ad un’interessante promozione dedicata al Surface Book 2 usufruibile in esclusiva per tutti coloro che lo acquistano dal Microsoft Store Online. Una volta comprata la configurazione desiderata del convertibile di seconda generazione targato Redmond, è possibile infatti aggiungere al carrello anche la Surface Pen in modo totalmente gratuito. Ciò significa che Microsoft vi darà in omaggio la penna touch ...

Surface Andromeda : ecco come Microsoft lo trasformerà in un libro : Se osservate con particolare attenzione la struttura del Surface Andromeda ad oggi trapelata dalle indiscrezioni con doppio display e una cerniera, è evidente una certa somiglianza con il form-factor dei libri. Un nuovo brevetto depositato da Microsoft durante il mese di gennaio del 2017 (una data relativamente molto recente) e pubblicato ieri dall’USTO Patent & Trademark Office statunitense, suggerisce l’intenzione della ...

Microsoft rilascia un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Book 2 : Da poche ore a questa parte risulta in rilascio un nuovo aggiornamento firmware dedicato al Surface Book 2, il convertibile di seconda generazione targato Microsoft. Changelog Intel(R) AVStream Camera 2500 – Camera 30.15063.6.6082 improves system stability. Intel(R) UHD Graphics 620 – Display adapters 24.20.100.6136 improves system stability. NVIDIA GeForce GTX 1050/1060 – Display adapters 23.21.13.9140 improves system stability. Surface ME – ...

Surface Andromeda : Microsoft brevetta due fotocamere per le videochiamate : Nel corso degli ultimi anni, Microsoft ha progettato tantissimi brevetti sul dispositivo mobile definitivo descrivendo in termini tecnici la cerniera ridisegnata più volte, il display, il sistema operativo e così via dicendo. Quest’oggi vediamo un altro brevetto piuttosto recente reso pubblico alcune settimane fa e depositato il 30 giugno 2017, un data piuttosto vicina a quella attuale se la si confronta alle altre risalenti anche al 2016. ...

Microsoft - dietro Surface la volontà di Steve Ballmer : Non sono stati anni felici quelli che hanno contraddistinto l’esordio dei primi dispositivi Microsoft, Surface RT e Surface Pro, lanciati sul mercato negli ormai lontani 2012-2013 ed accolti a dir poco tiepidamente da parte del grande pubblico: vendite deludenti e fatturati che non stentiamo a definire disastrosi. Il tutto accadeva sotto la vecchia gestione di Steve Ballmer, convinto sostenitore del fatto che finalmente anche Microsoft dovesse ...

Microsoft Surface Go : caratteristiche - prezzo e immagini : Microsoft Surface Go è il più piccolo della famiglia Surface, che è al vertice dei prodotti Windows ormai da anni. Il Surface Go è un 2 in 1 e mantiene tutte le caratteristiche dei suoi fratelli maggiori, compreso il supporto alla Surface Pen, ma in dimensioni più contenute e con un prezzo più competitivo. caratteristiche e design Parlando di caratteristiche tecniche, questo Surface Go monta un Intel Pentium Gold 4415Y di settima generazione, un ...

Microsoft e gli utenti consumer : si apre una nuova era costituita da Surface - Cortana - Office e Windows 10 : Da quando Satya Nadella è diventato CEO di Microsoft si sono aperte essenzialmente due correnti di pensiero: c’è chi lo critica e c’è, invece, chi lo apprezza moltissimo. In realtà hanno ragione entrambi e la motivazione è alquanto ovvia ovvero da una parte il nuovo amministratore delegato ha fatto crescere in modo rilevante i ricavi della società grazie al Cloud, Office 365 e Intelligenza Artificiale ma dall’altro ha messo la ...

Microsoft - ecco il Surface Go : 2 in 1 e low cost : Il colosso di Redmond lancia il suo nuovo modello d'ingresso all'ecosistema dei tablet-laptop: un dispositivo economico che sfida l'ultimo iPad con più versatilità

Microsoft sta rielaborando l’hardware e il software di Surface Andromeda : Dopo aver visto le numerose indiscrezioni che confermano la presentazione di Andromeda posticipata al 2019, Paul Thurrot, noto giornalista e leaker del mondo Microsoft, dice la sua in un articolo pubblicato poche ore fa.-- Secondo il giornalista, Microsoft ha deciso di positicipare al prossimo anno l’annuncio del dispositivo mobile definitivo, inizialmente previsto per l’autunno del 2018, appena poche settimane fa e la motivazione non risiede ...

Surface Go - più piccolo e low cost. Il tablet di Microsoft sfida iPad : Presentato nei giorni scorsi sembra nato per essere il punto di ingresso più pop all'ecosistema hardware e software di Microsoft. Nel mirino l'iPad o comunque quello che rimane del mondo tablet.