Michele Riondino | Padrino al Festival del Cinema di Venezia Ho sempre

Venezia 75 : il padrino Michele Riondino - 'Benvenuti alla Mostra del Cinema' : A mio parere, chiudersi dentro casa senza osservare la bellezza del mondo e della sua diversità è decisamente un brutto film La fila davanti a noi è senz'altro il segno che quello che deve ancora ...

Venezia 2018 : l'intervista al madrino Michele Riondino : Foto LaPresse È comunque un mondo che conosci, che frequenti da tanto. In questo senso qual è il ricordo o l'aspetto di Venezia che hai più caro, professione e carriera a parte? La fila, per entrare ...

Carolina Crescentini e Michele Riondino - con i fidanzati al seguito - - Jasmine Trinca - Izabel Goulart e gli altri : la Mostra del cinema di ... : Carolina Crescentini in coppia con Francesco Motta, il padrino Michele Riondino con Eva Nestori , e quanti baci a favore di flash!, , Jasmine Trinca, Naomi Watts…. super modelle e attrici, star ...

Venezia 2018 - il padrino Michele Riondino : “Salvini? Da elettore 5 stelle dico che non mi rappresenta”. Il Ministro : “Lo riporterei sulla retta via” : No Salvini? No Party! Non sembra esserci pace. Da quando è Ministro degli Interni, Matteo Salvini appare con una dichiarazione, un tweet, un cenno del capo, ovunque. Stavolta è il turno del festival di Venezia 2018. E la tavola imbandita per l’ennesima affermazione social gliel’ha offerta Michele Riondino, colui che ha fatto da padrino (ma qui c’è anche chi dice “madrino”) di Venezia 75. Sbarcato al Lido un paio di giorni fa, l’interprete de Il ...

Michele Riondino - "padrino" al Festival del Cinema di Venezia/ Salvini : "lo incontrerei volentieri per..." : Michele Riondino, cerimoniere della 75° Mostra del Cinema di Venezia, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:37:00 GMT)

Michele Riondino - al festival di Venezia un altro divo anti-Salvini : 'Se fosse venuto qua io...' : Tra le tante postegli non potevano di certo mancare quelle più scottanti, ovvero, quelle sulla politica. L'argomento riguardava la notizia che il Ministro degli Interni, Matteo Salvini , avesse ...

Michele Riondino - "PADRINO" AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA / L'attacco a Salvini : "Non mi rappresenta" : MICHELE RIONDINO, cerimoniere della 75° Mostra del CINEMA di VENEZIA, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:17:00 GMT)

Venezia 75 - il padrino Michele Riondino sfila sulla scala del Casinò : Seduta fotografica sulla scala del Casinò per Michele Riondino, padrino di Venezia75 che condurrà la serata inaugurale e quella di chiusura della Mostra del cinema.

Ilva - l'attore tarantino Michele Riondino : stanchi di attendere : Venezia,, askanews, - "Ci aspettavamo qualcosa che però ancora non c'è stato, quindi siamo in perenna attesa ma anche stanchi di attendere e di essere delusi. Non ci sono né amici né nemici, solo ...

Michele Riondino 'padrino' a Venezia : 'Mi sento a casa - qui sono cresciuto' : Intervista all'attore Michele Riondino "padrino" della 75esima Mostra del cinema di Venezia. Intervista di Fulvia Caprara Riprese a cura di NRCinema News

Festival di Venezia : Michele Riondino e l’eleganza del ciuffo da «padrino» : Per molti ancora «Il giovane Montalbano», dalla serie tv che ha intepretato dal 2012 al 2015 sulla Rai, Michele Riondino, attore, appassionato di musica (suona la chitarra), papà amorevole e mammone come si è auto-definito, è il cerimoniere al 75° Festival del Cinema di Venezia. In prima serata, il 29 agosto, e ultima l’8 settembre, l’attore 39enne nato a Taranto calcherà il tappeto rosso. Per il secondo anno l’evento cinematografico ha ...

Michele Riondino : 'Io - il 'madrino' che a teatro sarà il Diavolo' : Prima curiosità: si sente un padrino o un madrino? 'Ridendo e scherzando preferisco essere definito madrino. Ma tornando seri, a Venezia farò il cerimoniere. Aprirò e chiuderò la Mostra facendo ...

Michele Riondino - dieci anni di stile del «padrino» di Venezia : A Venezia devono averci preso gusto. L’anno scorso ha fatto discutere la scelta di sostituire l’ormai classica madrina della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con un «padrino». A fare gli onori di casa al Lido – con competenza, garbo, fascino e simpatia – è stato, infatti, Alessandro Borghi. Per nulla intimorito dall’inedito ruolo che gli è stato cucito addosso, e neppure sfiorato dalla preoccupazione ...