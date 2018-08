Michele Riondino | al festival di Venezia un altro divo anti-Salvini | ' Se fosse venuto qua

Michele Riondino - "PADRINO" AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA / L'attacco a Salvini : "Non mi rappresenta" : MICHELE RIONDINO, cerimoniere della 75° Mostra del CINEMA di VENEZIA, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:17:00 GMT)

Venezia 75 - il padrino Michele Riondino sfila sulla scala del Casinò : Seduta fotografica sulla scala del Casinò per Michele Riondino, padrino di Venezia75 che condurrà la serata inaugurale e quella di chiusura della Mostra del cinema.

Ilva - l'attore tarantino Michele Riondino : stanchi di attendere : Venezia,, askanews, - "Ci aspettavamo qualcosa che però ancora non c'è stato, quindi siamo in perenna attesa ma anche stanchi di attendere e di essere delusi. Non ci sono né amici né nemici, solo ...

Michele Riondino 'padrino' a Venezia : 'Mi sento a casa - qui sono cresciuto' : Intervista all'attore Michele Riondino "padrino" della 75esima Mostra del cinema di Venezia. Intervista di Fulvia Caprara Riprese a cura di NRCinema News

Festival di Venezia : Michele Riondino e l’eleganza del ciuffo da «padrino» : Per molti ancora «Il giovane Montalbano», dalla serie tv che ha intepretato dal 2012 al 2015 sulla Rai, Michele Riondino, attore, appassionato di musica (suona la chitarra), papà amorevole e mammone come si è auto-definito, è il cerimoniere al 75° Festival del Cinema di Venezia. In prima serata, il 29 agosto, e ultima l’8 settembre, l’attore 39enne nato a Taranto calcherà il tappeto rosso. Per il secondo anno l’evento cinematografico ha ...

Michele Riondino : 'Io - il 'madrino' che a teatro sarà il Diavolo' : Prima curiosità: si sente un padrino o un madrino? 'Ridendo e scherzando preferisco essere definito madrino. Ma tornando seri, a Venezia farò il cerimoniere. Aprirò e chiuderò la Mostra facendo ...

Michele Riondino - dieci anni di stile del «padrino» di Venezia : A Venezia devono averci preso gusto. L’anno scorso ha fatto discutere la scelta di sostituire l’ormai classica madrina della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con un «padrino». A fare gli onori di casa al Lido – con competenza, garbo, fascino e simpatia – è stato, infatti, Alessandro Borghi. Per nulla intimorito dall’inedito ruolo che gli è stato cucito addosso, e neppure sfiorato dalla preoccupazione ...