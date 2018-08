Michael Weatherly e Cote de Pablo di nuovo insieme dopo NCIS | reunion per Tony DiNozzo e

Michael Weatherly e Cote de Pablo dopo NCIS tornano come produttori su CBS : La lunga serialità come NCIS non solo porta gli spettatori ad affezionarsi ai personaggi, ma permette anche di creare dei rapporti all'interno dei membri dello staff. Non solo amori, relazioni e matrimoni, ma anche amicizie e soprattutto rapporti professionali.come nel caso di "Tiva" come venivano chiamati Ziva e Di Nozzo in NCIS interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo, due personaggi e due attori molto amati della serie tv che ...

L’addio a Abby in NCIS 16 visto dal cast : “Doloroso come per Michael Weatherly e Cote de Pablo” : L'addio a Abby in NCIS 16 sarà la novità principale cui gli spettatori storici della serie dovranno far fronte nei nuovi episodi, in onda da fine settembre su CBS negli Stati Uniti e il prossimo anno su Rai2. L'uscita dal cast di Pauley Perrette è paragonabile per importanza solo a quella di Michael Weatherly: come l'ex interprete di Tony DiNozzo, infatti, anche lei era in NCIS sin dall'episodio pilota ed era apparsa anche negli spin-off ...

Bull di Michael Weatherly perde il suo primo personaggio - annunciato un addio nella terza stagione : La serie Bull di Michael Weatherly, che ha segnato il primo ruolo da protagonista in tv per lo storico interprete di Tony Dinozzo in NCIS, dovrà fare i conti col primo addio al cast. L'attrice Annabelle Attanasio, che interpreta nella serie l'esperta di sistemi di sicurezza Cable McCorry capace di infiltrarsi ovunque per raccogliere informazioni da usare in tribunale, non farà ritorno nei nuovi episodi. L'attrice è impegnata nel suo primo ...