Mette acido nella bottiglietta di un collega | donna arrestata a Milano

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Ha cercato di avvelenare unndo dell'cloridricoche aveva sulla scrivania. I carabinieri hanno accertato che, in passato, aveva già molestato una suaper telefono e imbrattandole auto e porta di casa. Per questo i militari hanno arrestato per atti persecutori, ma le è stata accusata anche il tentato omicidio, una dipendente dell'Eni di San Donato di 52 anni. In casa i militari del centro dell'hinterland milanese hanno trovato delle bombolette spray.borsa unacon la sostanza caustica e una siringa.L'episodio è accaduto ieri quando un dipendente dell'Eni ha bevuto da unache aveva lasciato aperta sulla scrivania. L'uomo, 41 anni, ha avvertito un bruciore fortissimo in bocca ed è stato portato in ospedale.Gli sono stati diagnosticati tre giorni di prognosi e ai carabinieri della ...