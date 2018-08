Meteo weekend | in arrivo temperature autunnali

Blastingnews

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Le previsioniper ilannunciano che arriverà un anticipo di autunno al Centronord, conin netto calo e maltempo. Secondo le previsioni di 3b.com, si potranno registrare fino a 8 gradi in meno. Al Sud invece, l’abbassamento dellesarà più lieve, grazie al maltempo che colpirà in maniera più diffusa e meno energica., anticipo d’autunno in tutta Italia Il prossimosarà un fine settimana dal sapore autunnale anche in mare e sulle isole, non tanto per lema per il mare mosso, a cui gli esperti consigliano di fare molta attenzione in caso di bagno o uscita in barca. Saranno risparmiate da questa prima ondata di fresco solo la Sicilia, la Sardegna e l’area tirrenica. Al Centronord le massime diminuiranno, passando dai 28 gradi ai 22. Al Sud invece è previsto un abbassamento della colonnina di mercurio tra i 2 e i 6 ...