Meryl Streep vende il suo attico di New York per 24 | 6 milioni di dollari

SUFFRAGETTE/ Su Rai 3 il film con Carey Mulligan e Meryl Streep (oggi - 29 agosto 2018) : SUFFRAGETTE, il film drammatico in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 29 agosto 2018. Nel cast: Carey Mulligan e Meryl Streep, alla regia Sarah Gavron. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:18:00 GMT)

Prime/ Su Canale 5 il film con Meryl Streep e Uma Thurman : ecco tutte le curiosità (oggi - 26 agosto 2018) : Prime, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Meryl Streep, Uma Thurman e Bryan Greenberg, alla regia Ben Younger. Il dettaglio della trama. (Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:10:00 GMT)

La casa (da Oscar) di Meryl Streep : Alcune case raccontano molto di chi le abita. Raffinate, etniche o eclettiche, rispecchiano nello stile e nel mood chi le ha scelte e arredate per ospitare e accogliere al meglio la propria intimità. E, guardando le foto della casa di Merly Streep a New York, non è difficile immaginarla mentre legge un libro in salotto, sceglie l’abito giusto per il gala nella cabina armadio o sorseggia un tè verde sul terrazzo. LEGGI ANCHE0 case delle ...

Il matrimonio che vorrei : trama - cast e curiosità del film con Meryl Streep : Sabato 18 agosto su Rai1, a cominciare dalle 21.25, va in onda Il matrimonio che vorrei, una commedia sui sentimenti che vede un cast d’eccezione misurarsi con la sceneggiatura scritta da Vanessa Taylor. Il matrimonio che vorrei: trailer Il matrimonio che vorrei: trama I protagonisti Kay e Arnold sono una coppia solida ma annoiata. Decine d’anni di matrimonio hanno lasciato in Kay il desiderio di ravvivare un po’ le cose e di ...

Robert Redford - chi non ha mai sognato di essere Meryl Streep e farsi fare uno shampoo? : Solo lui poteva rivalutare la professione dello shampista. Lei, Meryl nel ruolo della baronessa Karen Blixen, la testa mollemente adagiata all’indietro, lui, cacciatore di leoni, poco avvezzo alle tenerezze, prendeva l’acqua da una tinozza e la versava dolcemente sulla testa, intorno a loro i colori forti di Out of Africa. Chi non ha sognato di essere Daisy, l’adorata ne Il grande Gatsby che non riconosce la profondità dell’amore, così assurdo e ...

"Mamma mia!" - bacio saffico tra Cher e Meryl Streep : il sequel più atteso della prossima stagione cinematografica, si tratta di ' Mamma Mia! Ci Risiamo '. In arrivo in Italia dal prossimo 6 settembre, l'all star movie, è stato presentato giorni fa al ...

Cher e Meryl Streep : «Mamma Mia» - che bacio! : A guardarle sembra che il tempo per loro non sia passato. Trentacinque anni dopo Silkwood, il film di Mike Nichols che le fece incontrare, Cher e Meryl Streep sfilano sorridenti alla première londinese di Mamma Mia! – Ci risiamo, secondo capitolo dedicato agli amori di Donna Sheridan, alle pietre bianche di Kalokairi, alle musiche degli Abba. Un ritorno per Meryl e un arrivo per Cher, che nel film veste gli inediti panni di Ruby, mamma ...

Meryl Streep e Cher si baciano alla première di Mamma Mia 2 - le foto : Mamma e figlia in Mamma Mia 2, da settembre nei cinema d'Italia, Cher e Meryl Streep hanno letteralmente monopolizzato il red carpet londinese della première della pellicola, in uscita a giorni sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti d'America.Grandissime amiche nella vita privata, le due dive recitarono fianco a fianco nel 1983, in Silkwood di Mike Nichols, che portò entrambe a strappare una nomination agli Oscar come migliori attrici. ...

Kramer contro Kramer/ Su Rai Movie il film con Dustin Hoffman e Meryl Streep (oggi - 26 giugno 2018) : Kramer contro Kramer, Rai Movie: in seconda serata andrà in onda il film con Dustin Hoffman e Meryl Streep. La pellicola è stata diretta da Robert Benton nel 1979. (oggi, 26 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Buon compleanno Meryl Streep - i 5 cult da rivedere : un'attrice iconica, è una donna forte e ferma nella sue convinzioni. Meryl Streep ha lasciato un'impronta nell'industria hollywoodiana degli ultimi cinque decenni, diventando in poco tempo una tra le ...