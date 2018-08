Mercato americano positivo dopo PIL

Brilla il Mercato americano. Si allentano le tensioni con la Cina : Sessione euforica per Wall Street , dopo la ripresa dei negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti . L'indice Dow Jones mostra un balzo dell'1,71% . Giornata di guadagni anche per l' S&P-500 , che ...

Debole il Mercato americano in avvio : Inizia con il segno meno la settimana a Wall Street , caratterizzata dall'assenza di molti operatori dalle sale in vista della chiusura di Wall Street per la festa del 4 Luglio . I timori di una ...