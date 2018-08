Mediapro si è ripresa la Serie A | ma in Spagna

davidemaggio

: #Mediapro si è ripresa la #SerieA, ma in Spagna - fabiofabbretti : #Mediapro si è ripresa la #SerieA, ma in Spagna -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Cristiano Ronaldo Il matrimonio trae laA non è ancora finito. Svanita l’opportunità di gestire in Italia i diritti tv del calcio nostrano, la società con sede a Barcellona garantirà le partite del campionato italiano in, in streaming e in tv. La stagione 2018/2019 dellaA, iniziata il 18 agosto, sarà infatti trasmessa oltre i Pirenei dalla piattaforma digitale BeIN Connect, che va così ad arricchire la propria offerta di calcio, puntando a diventare il canale spagnolo per eccellenza del calcio internazionale (tra le novità anche i migliori match della Ligue 1 francese, dove domina il PSG di Gigi Buffon). Per i non appassionati del calcio in streaming, invece, ogni settimana una partita diA sarà trasmessa in chiaro su Gol TV, una delle reti sportive più seguite in. Stando a quanto scrive il sito spagnolo Palco23, fonti di...