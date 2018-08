May punta sull' Africa per i commerci | Non temo una Brexit senza accordo

Devil May Cry 5 : lo sviluppo è completo al 75% - spuntano dettagli sul villain del gioco : Devil May Cry 5 è stato tra i protagonisti dell'E3 2018, durante il quale è stato presentato con un trailer che ha acceso l'entusiasmo dei fan per questo quinto capitolo atteso da tempo. L'ultimo numero di Famitsu dedica una parentesi proprio al titolo sviluppato da Capcom, svelando molteplici dettagli sullo stato dei lavori e su alcuni personaggi che troveremo in Devil May Cry 5.Come segnala VG24/7, Famitsu rivela che lo sviluppo è completo per ...