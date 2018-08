Maturità 2019 | ecco le date | come cambia l' esame di Stato

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere

Date Maturità 2019 : ecco quando si svolgerà l’esame di Stato e tutte le altre novità : Sono state ufficialmente fissate le Date per il nuovo anno scolastico, che prenderà il via a partire dal 5 settembre in poi e si concluderà entro la prima decade di giugno (qui potrai sapere quando inizia la scuola regione per regione). Sono state stabilite anche le Date dell’esame di maturità. Date esame di maturità 2019 La […] L'articolo Date maturità 2019: ecco quando si svolgerà l’esame di Stato e tutte le altre novità ...

Maturità - terza prova al via : è l'ultimo anno del "quizzone". Tutte le novità che arriveranno nel 2019 : Per l'ultima volta i maturandi dovranno affrontare la terza prova: dopo quasi vent'anni, infatti, nel 2019 il cosiddetto "quizzone" sarà sostituito da prove Invalsi, il cui esito non sarà considerato ai fini del voto finale.Mediante la terza prova, agli studenti è stato classicamente richiesto di dimostrare le loro competenze nelle materie scelte dalla commissione (il limite è sempre stato di cinque materie, ...

