Matteo Salvini | l' appello a Renzi | Boschi e Boldrini | ' Cosa rispondete davanti a questo

Matteo Salvini VS CHEF RUBIO/ "Mangia che ti passa" : botta e risposta su Twitter : Ancora un vip contro la linea dura del ministro SALVINI. Questa volta, CHEF RUBIO viene blastato su Twitter: "Paladino dei clandestini, mangia che ti passa".(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Elisa Isoardi ‘boom’. Le parole per Matteo Salvini colpiscono al cuore : Sui social Elisa Isoardi ci ha abituati alle sue dediche d’amore. E anche se non posta mai una foto con Matteo Salvini, suo compagno e leader della Lega, tutti sanno che sono indirizzate a lui. Così la conduttrice gioca con i messaggi, depista e sottolinea anche i momenti che sta vivendo. Questo è un periodo d’oro, tra lavoro che va a gonfie vele e amore. Fra pochi giorni ripartirà la nuova edizione de La Prova del Cuoco ed ...

Sea-Eye ritrae Matteo Salvini come il pagliaccio assassino di Stephen King : 2 Capelli rossi, cipria bianca e un sorriso agghiacciante. E' così che la campagna di raccolta fondi di Sea-Eye rappresenta il ministro dell'Interno. Gli occhi, resi gialli dal fotoritocco, sembrano spiritati e fissano l'interlocutore che scruta la locandina. La rappresentazione si ispira probabilmente al pagliaccio di It, celebre romanzo di Stephen King approdato poi nelle sale cinematografiche e muove una nuova critica nei ...

Il silenzio di Matteo Salvini sullo stupro di Rimini e la critica di Gad Lerner : La cronaca nera ha recentemente riportato la notizia di due violenze sessuali compiute ai danni di due ragazze: una quindicenne a Jesolo [VIDEO] e una turista diciannovenne a Rimini. Sui social, Gad Lerner ha messo in evidenza che, nonostante il reato consumato sia lo stesso, il ministro dell'Interno non pare aver dedicato la stessa attenzione e la stessa condanna del gesto in entrambi i casi. Gad Lerner: 'Salvini ha twittato la sua indignazione ...

Salvini-Orban - nel patto la sfida all'Ue sui conti : vai Matteo - chineranno la testa : ROMA 'Sono leale. A novembre c'è il congresso del Ppe e il mio Fidesz è e resta nel gruppo, ma dobbiamo spostare il Ppe a destra e dopo le elezioni di maggio costruire un'alleanza con voi e altri per ...

«Matteo ha difeso l'Europa» : l'alleanza di Orbán con Salvini : Se per Matteo Salvini Viktor Orbán è «un eroe», per il premier ungherese il vicepremier italiano è un «compagno di destino». Di più: «Da noi Matteo gode di un rispetto assolutamente rilevante, se ...

Tutti contro il cattivone SalviniMatteo - sei dalla parte giusta? : Tutti scandalizzati e in corteo contro quel cattivone di Salvini, razzista, omofobo, sequestratore, assassino ecc. e nessun corteo per i propri diritti, la propria tutela, le proprie tradizioni. Il PD milanese con Leu e la Boldrini erano ieri Tutti in piazza per un Europa senza muri Segui su affaritaliani.it

«Sono leale. A novembre c'è il congresso del Ppe e il mio Fidesz è e resta nel gruppo, ma dobbiamo spostare il Ppe a destra e dopo le elezioni di maggio costruire...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : incontro Orban-Matteo Salvini - c'è intesa (29 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: sintonia tra Viktor Orban e Matteo Salvini. Aperta istruttoria contro Sky e Dazn. Renzo Piano dna un'idea di ponte. (29 agosto 2018).(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Viktor Orban : 'Matteo Salvini è il mio eroe - il mio compagno di destino' : In Ungheria disoccupazione è sotto il 5%, Flat Tax per le imprese è al 9% e per le persone al 15%, immigrazione è sotto controllo e economia cresce del 4%'. Lo scrive il vicepremier e ministro dell'...

Orban incontra Salvini - "svolta storica per l'Europa"/ Ultime notizie : l'ungherese - "Matteo non indietreggi" : Salvini-Orban, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Orban : «Matteo mio eroe - possibile fermare immigrati». Asse con Salvini. Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Milano - Orbán da Salvini : «Matteo è il mio eroe dimostra che i migranti si possono fermare anche via mare» : Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel corso della conferenza stampa in Prefettura a Milano dopo l'incontro con il vicepremier Matteo Salvini