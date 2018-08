Matrimonio Ferragnez a Noto | domani arriva Fedez

I Ferragnez all’ansia da Matrimonio preferiscono Ibiza : La scelta dei fiori, l’abito, i parenti, la prova menu e chi più ne ha più ne metta. L’ansia da matrimonio è l’incubo di tutti i promessi sposi che spessso all’unanimità definiscono l’ultimo mese prima della cerimonia come il peggiore (alzi la mano chi non l’ha mai sentito dire). I Ferragnez, a quanto pare, ne sembrano immuni. Chiara Ferragni e Fedez a due settimane dalle nozze sono ancora a Ibiza e, come ...

Miracolo a Noto - così il paese siciliano si prepara per il Matrimonio Ferragnez : Musica, festa, sogno, una ruota panoramica che illumina la notte (come nell’invito a nozze), il matrimono di Chiara Ferragni e Federico Lucia (Fedez), sarà così, con moltissimi amici (si parla di 400 persone), una festa lunga tre giorni per celebrare un grande amore. Meta: Noto, la piccola città siciliana del barocco, che per i seguaci della influencer è diventata in un attimo «the place to be». Perché l’hanno scelta? Si dice per la ...