Martirio di San Giovanni Battista Santo del giorno | il 29 agosto si celebra l' uomo di

10 - Agosto - chi era San Lorenzo : la vita - il Martirio e il legame speciale con le stelle cadenti : Come ogni anno in questa notte, la notte di San Lorenzo, «la notte dei desideri», migliaia di occhi saranno puntati verso il cielo per cogliere una «stella cadente» ed esprimere il proprio sogno. Ma chi era San Lorenzo? Lorenzo nacque nel 225 a Osca (Huesca), ai piedi dei Pirenei, in Aragona, nella prima metà del III secolo. Le notizie sulla sua vita, a dispetto della notevole devozione popolare che lo ha riguardato, sono decisamente ...