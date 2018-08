Martina davanti all' Ilva | Servono risposte serie

blogo

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Maurizioquesta mattina è stato a Taranto,ai cancelli dell', a parlare con gli operai che sono ancora in attesa di sapere quale sarà il loro destino e quello dell'azienda. Il segretario del Pd ha pubblicato qualche foto sul suo account Facebook e ha scritto:"A Taranto ai cancelli dell’. La città, le famiglie e gli operai meritanodal Governo, non propaganda. Basta rinvii. Tutela ambientale, della salute e del lavoro esigono responsabilità e scelte precise #fiancoafianco", arrivatoai cancelli intorno alle 6 del mattino, ha detto:"Attorno alla questione del futuro dici giochiamo una parte fondamentale del futuro di questa città, di questo territorio, del Paese. Noi chiediamo al Governo chiarezza: non è più tempo di tergiversare, non è più tempo di polemizzare, non è più tempo di giocare una campagna elettorale sulla pelle di ...