Maltempo | sospeso il rilascio delle Cie a Sassa

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Il settore Politiche per il cittadino e Personale del Comune dell'Aquila rende noto che il servizio di carte di identita' elettroniche (Cie) nella Delegazione comunale di L'Aquila e' temporaneamente sospeso. L'interruzione – si legge in una nota dell'Ufficio stampa – e' dovuta a problemi tecnici causati dall'eccezionale ondata di maltempo delle scorse settimane che ha compromesso il funzionamento della postazione, fornita dal Ministero dell'Interno, per la relativa emissione. Il settore si riserva di dare tempestiva informazione non appena il servizio verra' ripristinato.